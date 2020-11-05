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Боец MMA Шлеменко назвал "перебором" идею признать Нурмагомедова Героем России

Боец MMA Шлеменко назвал "перебором" идею признать Нурмагомедова Героем России

Российский боец ММА Александр Шлеменко назвал "перебором" инициативу присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

"Если честно, я не вижу, за что. Герой России - это серьезное звание. Тут же спорт, а это разные вещи. Не думаю, что все были бы "за", - цитирует Шлеменко в беседе с "Чемпионатом".

Как указал Шлеменко, присвоение награды бойцу уменьшит достоинство самого звания.

"Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть. Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта", - добавил он.

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился к президенту России с предложением присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. По его мнению, Нурмагомедов многократно защищал и отстаивал честь страны на международной арене.

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По материалам: uposters.ru

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