Боец MMA Шлеменко назвал "перебором" идею признать Нурмагомедова Героем России

Вадим Карасев

Российский боец ММА Александр Шлеменко назвал "перебором" инициативу присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

"Если честно, я не вижу, за что. Герой России - это серьезное звание. Тут же спорт, а это разные вещи. Не думаю, что все были бы "за", - цитирует Шлеменко в беседе с "Чемпионатом".

Как указал Шлеменко, присвоение награды бойцу уменьшит достоинство самого звания.

"Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть. Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта", - добавил он.

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился к президенту России с предложением присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. По его мнению, Нурмагомедов многократно защищал и отстаивал честь страны на международной арене.