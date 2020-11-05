Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в форуме центров «Точка роста»

Анастасия Иванова

Итоги второго года реализации нацпроекта «Образование» в сельской местности и малых городах обсудили представители региональных и муниципальных органов управления образованием, руководители центров «Точка роста» Минпросвещения России, педагоги и эксперты в рамках II Всероссийского форума «Вектор трансформации образования в общеобразовательных организациях сельских территорий и малых городов», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Форум стал дистанционной площадкой для нетворкинга, обмена опытом. Учителя из нескольких российских регионов в прямом эфире провели мастер-классы, связанные с использованием новых методов и технологий работы с детьми, проектного подхода в обучении. Учащиеся центров «Точка роста» Свердловской, Московской, Томской, Калининградской областей и Ставропольского края презентовали свои лучшие медиапроекты.

Особое внимание на форуме уделялось вопросам создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих команд, программам воспитания и дополнительного образования в сельской школе, практическому опыту регионального методического сопровождения, преподавания технологии и информатики.

Пользователи соцсетей также активно приветствовали коллег и принимали участие в обсуждении, задавали вопросы выступающим. В среднем каждую сессию в прямом эфире смотрели 8 тысяч человек. Всего форум объединил более 30 тысяч педагогов.

Материалы форума станут методической основой для дальнейшего развития федеральной сети центров «Точка роста» Минпросвещения России и будут интересны всем участникам национального проекта «Образование».

Запись трансляции доступна в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube.

Организатор II Всероссийского форума «Вектор трансформации образования в общеобразовательных организациях сельских территорий и малых городов» – Фонд новых форм развития образования.

В рамках нацпроекта «Образование» в России функционирует федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 5000 школах сельских территорий и малых городов. В «Точках роста» Минпросвещения России на самом современном оборудовании школьники изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в кружках цифрового, естественно-научного, гуманитарного и технического профилей.