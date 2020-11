Браво, бис: как этой осенью светские персонажи стали заядлыми театралами

Вадим Карасев

В прошлом месяце в Москве прошло сразу несколько громких театральных премьер, которые в условиях весьма урезанной из-за коронавируса программы светской жизни стали практически главными событиями в тусовке. Театр снова стал тем местом, куда съезжаются посмотреть не столько на спектакль, сколько на зрителей в соседних ложах и в партере, ну и, конечно, себя показать. Списки гостей выглядели далеко не так печально, как статистика по коронавирусу: за неимением иных альтернатив в театралы записывались все герои хроники. В нашем материале вспоминаем, как прошли и чем запомнились театрально-светские сезоны "ковидной" осени 2020 года.

Начинался театральный марафон с премьеры нового спектакля Александра Молочникова "Бульба. Пир" — этой постановкой открыли сезон Театра на Малой Бронной. Дату премьеры корректировали несколько раз: сначала из-за всеобщего карантина, потом из-за коронавируса в отдельно взятой труппе.

Больше, чем саму премьеру, этой осенью обсуждали разве что самого режиссера, подхватившего COVID-19. Режиссер признался, что прилетел на "Кинотавр" с симптомами недомогания, но экспресс-тест показал отрицательный результат, и Молочников решил полностью ему довериться.





Александр Молочников

Однако уже 17 сентября режиссер подтвердил свой диагноз, а спустя неделю в интернете появилось фото гуляющего по центру столицы Александра, после чего его записали в главные ковид-диверсанты. Похождения Молочникова (без маски, но с положительным тестом) вызвали бурную реакцию в соцсетях, но режиссер поспешил заявить, что к моменту этой съемки неизвестного папарацци он уже был полностью здоров.

Прежде чем 5 октября во Дворце на Яузе поднялся занавес, Молочников сорвал маску и снова заверил всех собравшихся, что уже обзавелся антителами. Тут публика аплодировала, а заодно и потирала руки, ведь в кулуарах, наконец, можно было обсуждать не только коронавирус — пробудившаяся светская жизнь давала и новые темы.

Хотя в спектакле занят звездный состав (тут и Игорь Миркурбанов, и Юлия Хлынина), бинокли нацеливались на Екатерину Варнаву, которая дебютировала в качестве театральной актрисы (а незадолго до этого и как возлюбленная режиссера — на том самом "Кинотавре" они вышли в свет как пара).





Александр Молочников и Екатерина Варнава на репетиции

Молчу уж о смелости, с который ты бросаешь себя в длинные гоголевские монологи без единого гэга, с который почти час ползаешь на четвереньках и пронзительно воешь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— похвалил дебют Екатерины сам Молочников.





Екатерина Варнава в спектакле "Бульба. Пир"

Хоть Варнава и попала сразу на одну из главных столичных сцен, миновать пути иных артистов через репертуар ТЮЗа ей не удалось. На дебютантку свалилось сразу несколько амплуа — она и жена Бульбы, и собака.





От того, чтобы вынести артистку с эпитетом "лающая" в свои рецензии, не удержались многие издания. Светские дивы ограничились более универсальными отзывами.

Вчера случился прекрасный вечер: премьера спектакля Александра Молочникова "Бульба. Пир". Новое прочтение, суперактуальное, потрясающие аллегории, талантливая и креативная постановка, искусство, которое будоражит эмоции! Спасибо создателям!

— написала Наталья Давыдова.





Наталья Давыдова

Театральным критикам на заметку: если менять название, то можно использовать пост для характеристики практически любой современной театральной постановки.

Между тем, пока на подмостках картины из жизни героев прошлого очень напоминали настоящее (сам Молочников охотно подчеркивал параллели с актуальной повесткой, включая и отсылки к пиру во время чумы, и фигуру батьки, — так, напомним, называют дети Тараса Бульбу), незримым персонажем оставался и коронавирус.





Константин Богомолов и Ксения Собчак на премьере спектакля "Бульба. Пир"

Без него не обошлась и следующая громкая премьера Театра на Малой Бронной — спектакль "Бесы" по мотивам произведения Ф. М. Достоевского в изложении Константина Богомолова (премьерные показы проходят на сцене концертного зала "Барвиха Luxury Village").

Незадолго до премьеры в сети появились слухи, что супруга режиссера Ксения Собчак заразилась коронавирусом. Сама журналистка все отрицала, и на премьере она появилась, правда, фотографам не позировала.

Я свое отболела, и смею заверить всех волнующихся: все тесты перед походом на премьеру были сделаны,

— призналась по итогам очередных обсуждений в сети Собчак.





Афиша спектакля "Бесы"

Впрочем, на этот раз даже не коронавирус тревожил всех перед премьерой. С трепетом публика обсуждала билеты на показ.

Приглашенные Евгенией Миловой выясняли, у кого какой ряд и кто оказался ближе к сцене (бесспорный повод для гордости). Списком гостей и рассадкой занималась именно она, хотя можно было подумать, что занимался этим и вернувшийся в столицу главный дежурный по светской жизни Михаил Друян.

Уже на самой премьере Михаил так громко и с привычным ему энтузиазмом встречал всех в фойе, перетянув на себя все внимание, что гости то ли в шутку, то ли с опаской шептались, не отберет ли он все лавры Миловой. Сама светская журналистка "Коммерсанта" вежливо отметила у себя в телеграм-канале, что принимает это за комплимент. Уж если явку приписывают мастерству Друяна, то праздник удался!

Ну а иные, интересующиеся театром за свой счет, осмысливали цены на билеты в "Барвиха Luxury Village", доходившие до 50 тысяч рублей за места в партере и ложе. Объяснять ценообразование пришлось самому Константину Богомолову.

Мы ориентируемся на публику, которая концентрируется в этих краях. Это, конечно же, более состоятельные люди, это люди, которые могут позволить себе платить за билеты другие деньги,

— рассказал режиссер.

Впрочем, и за эти деньги на премьере показали не "режиссерскую", а урезанную версию спектакля. Среди персонажей Достоевского затесался один персонаж Зощенко. Работник сцены дал занавес раньше времени, скрыв от публики финальную сцену спектакля.

Но и эту досадную ошибку Ксения Собчак подала изящно — сравнила "цензуру" Богомолова с тем, как вымарывали главу и у самого Достоевского.

Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу. Вот это я понимаю "коннект" режиссера с автором,

— отметила Ксения.





Константин Богомолов и Ксения Собчак

От человека, который нашел, как объединить даже рекламу супермаркета и митинг за свободу, мы иного и не ожидали.

Но вернемся на спектакль. Приходится признать, что солидный Господь остался в прошлом: с новой страницы отечественной современной культуры полезли солидные черти.

В действующих лицах присутствующие в зале вполне могли узнать себя, точнее свои наряды. Персонажи Достоевского приоделись в Gucci, Louis Vuitton и Balenciaga. В общем, старались как могли быть ближе к зрителю. Для любителей casual, впрочем, выпустили и коллекцию худи с цитатами из Достоевского.





Мерч спектакля "Бесы"

Зрители не отставали в вольной трактовке времени, места и нарядов. Анна Седокова пришла на спектакль в золотом корсете от Say No More и в компании Яниса Тиммы — для пары это был первый выход в свет в статусе мужа и жены. Певица также поделилась своим мнением о спектакле.





Янис Тимма и Анна Седокова

Думаю, у нас у каждого свои #Бесы. Спасибо за приглашение на спектакль. Много разговоров после и размышлений на тему. Свойственная Константину Богомолову современность и актуальность прекрасна. Есть о чем поговорить на красивых кухнях,

— написала Седокова у себя в инстаграме.





Ах, Анна, если на наших кухнях будут обсуждать лишь Достоевского да Богомолова, что за прекрасная Россия будущего настанет! Впрочем, у первых зрителей "Бесов" была своя примета, дающая надежду на лучшие времена.

Друян наконец-то вернулся из Таиланда, и жизнь теперь, наверное, наладится,

— провозгласили во втором акте спектакля.

Готовы аплодировать, если это окажется правдой.