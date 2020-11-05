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Бывший тренер "Ванкувера" рассказал об отказе советских врачей лечить Анатолия Тарасова

Бывший тренер "Ванкувера" рассказал об отказе советских врачей лечить Анатолия Тарасова

Канадцы в конце 80-х согласились оплатить операцию советскому хоккейному тренеру Анатолию Тарасову, которую отказались делать врачи в СССР. Об этом в своей книге написал бывший генеральный менеджер клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Брайан Бурк. Его цитирует Sports.ru.

В 1987 году "Ванкувер" решил наладить отношения с советскими хоккейными функционерами и пригласил в Канаду Анатолия Тарасова, который тогда был в опале на родине, постарел и сильно болел. Тарасов согласился, когда узнал, что владельцы команды, семья Гриффитс, готовы оплатить его операцию.

"Одна из причин, по которой Тарасов решился на эту поездку, заключалась в том, что семья Гриффитс предложила оплатить ему операцию на тазобедренном суставе, которую отказались делать советские врачи", — указал в книге Бурк.

Анатолий Тарасов тренировал ЦСКА и сборную СССР. Вместе с коллегой Аркадием Чернышевым он установил рекорд: в течение 9 лет (с 1963 по 1971 год) советская сборная выигрывала все международные турниры. В июне заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о лишении ее отца аналогичного звания в 1969 году. Это произошло после того, как он увел "армейцев" со льда в матче со "Спартаком" на глазах у Брежнева, возмутившись судейством.

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По материалам: uposters.ru

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