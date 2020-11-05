Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве

Алексей Вольцев

Награды финалистам и победителям Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020» вручат в башне «Меркурий Сити Тауэр» – одном из самых высоких зданий в Европе, которую также называют Золотой башней за её характерный цвет, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Церемония пройдёт 12 ноября 2020 года в галерее Mercury Space, расположенной на сороковом этаже небоскреба. «На высоте» – такова общая концепция церемонии, призванная подчеркнуть особую роль журналистов, освещающих жизнь российской школы, а особенно тех, кто прошёл в финал и удостоился награды в конкурсе «ПРО Образование 2020».

Конкурс 2020 года проводится по десяти номинациям, перечень которых доступен в разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации. В каждой номинации будут определены три финалиста, один из которых станет абсолютным победителем конкурса.

Организационный комитет конкурса пригласит финалистов и победителей на церемонию в Москву для торжественного вручения награды. В случае невозможности личного присутствия награду сможет получить представитель победителя.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в нашей стране.

Конкурс играет важную роль в поддержке продвижения и популяризации темы образования. Как показывают мониторинг средств массовой информации и соцопросы, проводимые для Минпросвещения России, в целом популярность образовательной тематики значительно возросла по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году появилось более 2 миллионов 200 тысяч публикаций, связанных с вопросами образования.