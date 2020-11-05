Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве

Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве

Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве

Награды финалистам и победителям Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020» вручат в башне «Меркурий Сити Тауэр» – одном из самых высоких зданий в Европе, которую также называют Золотой башней за её характерный цвет, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.
Церемония пройдёт 12 ноября 2020 года в галерее Mercury Space, расположенной на сороковом этаже небоскреба. «На высоте» – такова общая концепция церемонии, призванная подчеркнуть особую роль журналистов, освещающих жизнь российской школы, а особенно тех, кто прошёл в финал и удостоился награды в конкурсе «ПРО Образование 2020».

Конкурс 2020 года проводится по десяти номинациям, перечень которых доступен в разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации. В каждой номинации будут определены три финалиста, один из которых станет абсолютным победителем конкурса.

Организационный комитет конкурса пригласит финалистов и победителей на церемонию в Москву для торжественного вручения награды. В случае невозможности личного присутствия награду сможет получить представитель победителя.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в нашей стране.

Конкурс играет важную роль в поддержке продвижения и популяризации темы образования. Как показывают мониторинг средств массовой информации и соцопросы, проводимые для Минпросвещения России, в целом популярность образовательной тематики значительно возросла по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году появилось более 2 миллионов 200 тысяч публикаций, связанных с вопросами образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Браво, бис: как этой осенью светские персонажи стали заядлыми театралами
Браво, бис: как этой осенью светские персонажи стали заядлыми
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Израильский медцентр заказал полтора миллиона доз российской вакцины "Спутник V"
Израильский медцентр заказал полтора миллиона доз российской вакцины
6 способов укрепить духовную связь с теми, кого вы любите
6 способов укрепить духовную связь с теми, кого вы любите
В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли
В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли
Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве
Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в форуме центров «Точка роста»
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в
В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ
В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в
Окаменелости рассказали о социальной жизни древнего млекопитающего из Северной Америки
Окаменелости рассказали о социальной жизни древнего млекопитающего из
Академия Минпросвещения России запускает цикл образовательных мероприятий
Академия Минпросвещения России запускает цикл образовательных
В Хакасии началось обучение поваров общеобразовательных организаций
В Хакасии началось обучение поваров общеобразовательных организаций
В Астраханской области более 1,5 тысячи школьников присоединились к проекту «Билет в будущее»
В Астраханской области более 1,5 тысячи школьников присоединились к

Топ на сегодня

Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина

Еще по теме

Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2020»
На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов России
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2020»
В Москве наградили победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»