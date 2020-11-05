Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Часть Киева обесточена из-за самоубийцы, забравшегося на электроопору

Часть Киева обесточена из-за самоубийцы, забравшегося на электроопору

Часть Киева обесточена из-за самоубийцы, забравшегося на электроопору

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве в районе метро «Позняки» неизвестный мужчина устроил переполох, когда влез на опору высоковольтной ЛЭП. Свои цели гражданин не озвучивал, но появилась версия, что мужчина пытается совершить суицид. Чтобы спасти самоубийцу, пришлось обесточить линию, подающую электроэнергию в левобережную часть Киева. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Киевлян предупредили, что в районе могут быть перебои с подачей электроэнергии. Как только спасательные работы завершатся, электроснабжение возобновится.

Фото Киев Оперативный/Instagram

212 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77
Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77
Пафосный пост ЗЕ про карателя Маркива вызвал у украинцев злой хохот
Пафосный пост ЗЕ про карателя Маркива вызвал у украинцев злой хохот
Байден рублю не угроза: "эффект демократа" уже просчитан
Байден рублю не угроза: "эффект демократа" уже просчитан
"Не американское это дело". Политолог о требованиях США по кораблям РФ
"Не американское это дело". Политолог о требованиях США по кораблям РФ
Браво, бис: как этой осенью светские персонажи стали заядлыми театралами
Браво, бис: как этой осенью светские персонажи стали заядлыми
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Израильский медцентр заказал полтора миллиона доз российской вакцины "Спутник V"
Израильский медцентр заказал полтора миллиона доз российской вакцины
6 способов укрепить духовную связь с теми, кого вы любите
6 способов укрепить духовную связь с теми, кого вы любите
В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли
В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли
Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве
Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в форуме центров «Точка роста»
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в
В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ
В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в

Топ на сегодня

Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на Марс
В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на

Еще по теме

В Киеве неадекват пытался на публике выколоть себе глаз
Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности (видео)
В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП
В Киеве у моста Метро утонул упавший с гидроцикла мужчина