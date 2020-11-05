Что происходит с влагалищем после родов: 9 возможных прогнозов

Влада Некрасова

Тело женщины после родов подвергается изменениям – внешниевидны уже в процессе вынашивания ребенка. Невольно возникает вопрос – что жепроизойдет с внутренними органами, которые задействованы при родоразрешении.Возможно ли, что кесарево сечение избавит от возможных проблем с состояниемвлагалища или способ, с помощью которого ребенок появится на свет, не имеетзначения. Эксперты делятся информацией, знание которой избавит от ненужныхпереживаний и поможет преодолеть возникшие неудобства.