Что такое слабый гороскоп и как его можно усилить

Вадим Карасев

Многие люди родились под покровительством планет, которые в тот момент были в крайне негативном состоянии. Это вызывает сбои в различных сферах жизни. Подобная ситуация именуется слабым гороскопом. Эксперты рассказали, как его можно усилить.

Если у вас в жизни что-то идет не так, либо планеты обделили вас силой духа, это можно исправить. Старайтесь не уходить в негатив, ведь жалобы перенастраивают сознание, приводя к появлению проблем. Нужно действовать, а не жаловаться.

Слабый Меркурий и Плутон

Меркурий — планета, которая ведает информационными потоками, памятью человека, а также умением быстро находить общий язык с окружающими, сменой обстановки. Если вы родились в период негативного Меркурия, то вы можете из-за этого быть застенчивыми, забывчивыми, плохо разбирающимися в людях.

Чтобы исправить это, нужно задобрить Меркурий повышенной добротой и открытостью. Астрологи советуют не распускать сплетни и слухи, как можно меньше лгать и встревать в ссоры и конфликты. Нужно больше путешествовать и изучать новые места.

Что касается проблем в общении, то тут может быть также задействован Плутон. Чтобы задобрить эту планету, необходимо делать все то же самое и дополнительно бороться со стереотипным мышлением.

Слабая Венера

Венера — источник энергии для людей. Люди со слабой Венерой в гороскопе часто испытывают усталость, вялость, а также имеют проблемы с деньгами и работой. Также такие люди могут постоянно тратить деньги на вещи, которые быстро ломаются либо быстро становятся ненужными.

Чтобы это исправить, нужно больше заниматься спортом, а также проявлять щедрость по отношению к окружающим людям. В таком случае Венера начнет давать вам больше сил и энергии, а слабый гороскоп исправится.

Слабый Марс

Гороскоп может быть слабым из-за красной планеты, которая ведает напористостью человека, его мотивацией. Если во время рождения или зачатия человека Марс был в негативном положении, это может привести к тому, что человек по жизни будет ленивым, нерешительным и безынициативным, слабым физически.

Исправить это можно защитой слабых и обиженных. Нужно перестать проявлять эгоизм, жестокость и хамство. Со временем можно будет почувствовать насыщение физическими силами и желанием жить, действовать и побеждать.

Слабый Юпитер или Уран

Если у вас в гороскопе слабый Юпитер или Уран, это приведет к очень слабой интуиции, отсутствию творческого вдохновения, а также невозможности продвижения своих идей.

Усилить гороскоп, ослабленный этими двумя планетами, можно, избавившись от наглости и нахальства в своем поведении. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще общаться с оптимистичными людьми и бороться с вредными привычками.

Слабый Сатурн

Слабый Сатурн делает человека безвольным и слабым ментально. Такие люди часто подолгу живут с родителями, являются безответственными и мыслят стереотипно.

Чтобы задобрить Сатурн, нужно избавиться от обид и негативных воспоминаний о прошлом, которые притягивают тяжелую энергетику. В этом вам помогут специальные практики и талисманы.

Слабый Нептун

Людям со слабым Нептуном в гороскопе сложно преодолевать трудности. Такие люди часто ломаются под грузом проблем. Они очень чувствительны, их легко ранить или обидеть.

Чтобы задобрить Нептун, нужно действовать решительно и быть более самостоятельными. Нужно проявлять больше позитива и любви к жизни, чаще менять обстановку.