ЦИК Украины определился с датами второго тура местных выборов в регионах
Центральная избирательная комиссия комиссия Украины определилась с датой второго тура местных выборов, который должен состояться в девяти областях.
Как сообщается на странице ЦИК в Facebook, выборный процесс пройдет не одновременно. В одних регионах голосование состоится 15 ноября, а в других — 22 ноября.
Так, 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в Луцке Волынской области, Краматорске Донецкой области, Каменец-Подольском Хмельницкой области и в Сумах.
В то же время на 22 ноября второй тур назначен в Славянске Донецкой области, Дрогобыче Львовской области, Ужгороде Закарпатской области, Броварах Киевской области, Полтаве, Львове и в Ровно.
Напомним, что окончательные результаты первого тура должны быть опубликованы не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть, до 6 ноября включительно.
Как сообщало ИА Newstes , главными сенсациями первого тура местных выборов, состоявшегося на Украине 25 октября стало сокрушительное поражение «слуг народа» и рекордно низкая явка, которая по мнению ряда независимых источников не превысила 27%.