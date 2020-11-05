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ЦИК Украины определился с датами второго тура местных выборов в регионах

ЦИК Украины определился с датами второго тура местных выборов в регионах

Центральная избирательная комиссия комиссия Украины определилась с датой второго тура местных выборов, который должен состояться в девяти областях.

Как сообщается на странице ЦИК в Facebook, выборный процесс пройдет не одновременно. В одних регионах голосование состоится 15 ноября, а в других — 22 ноября.

«Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине продолжается до сих пор. Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября», — говорится в сообщении.

Так, 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в Луцке Волынской области, Краматорске Донецкой области, Каменец-Подольском Хмельницкой области и в Сумах.

В то же время на 22 ноября второй тур назначен в Славянске Донецкой области, Дрогобыче Львовской области, Ужгороде Закарпатской области, Броварах Киевской области, Полтаве, Львове и в Ровно.

Напомним, что окончательные результаты первого тура должны быть опубликованы не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть, до 6 ноября включительно.

Как сообщало ИА Newstes , главными сенсациями первого тура местных выборов, состоявшегося на Украине 25 октября стало сокрушительное поражение «слуг народа» и рекордно низкая явка, которая по мнению ряда независимых источников не превысила 27%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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