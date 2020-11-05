Cуда «Северного потока — 2» загружают трубами в Германии

Влада Некрасова

Суда «Северного потока — 2» загружают трубами в немецком порту Мукран, который служит логистическим центром проекта балтийского газопровода из России в Германию. Об этом пишут пользователи соцсетей. Флот «Северного потока — 2» готовится к возобновлению строительства.

«На месте в порту, где загружают корабли трубами для строительства „Северного потока — 2“. Даже понаблюдала за процессом», — написала в Instagram пользователь Наталья Калинкина, пометив, что фото на берегу моря сделано в Мукране.

Иллюстрация: instagram.com.

В немецком порту сейчас стоит трубоукладчик «Академик Черский», который вернулся в Мукран через три недели ходовых испытаний у Куршской косы после дооснащения и модернизации. Со стороны моря к судну пришвартовано «Умка». Это судно снабжения сопровождало его во время испытаний и уже участвовало в строительстве «Северного потока — 2».

Иллюстрация: vesselfinder.com.Иллюстрация: instagram.com.

Очевидно, трубоукладчик используют в виде крана для перемещения труб на борт «Умки», а ранее загрузили ими судно снабжения «Финвал», которое сейчас находится на рейде Мукрана. Оба судна принадлежат Морспасслужбе.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

На подходе к Мукрану, тем временем, находятся еще два «снабженца», которые идут из Калининграда — «Остап Шеремета» и «Артемис оффшор». Первое специально прибыло в Балтийское море из Владивостока в начале июля под достройку «Северного потока — 2».

Иллюстрация: vesselfinder.com.Иллюстрация: vesselfinder.com.

Как ранее сообщало ИА Newstes , флот российских судов готовится к началу непосредственной трубоукладки в ноябре, и будет состоять уже из пяти судов. Количество судов снабжения в четыре единицы можно объяснить тем, что два из них будут обеспечивать якорезаводку для «Академика Черского». Систему якорного позиционирования установили на судне с мая, так как этого требуют немецкие власти при работе на мелководье их сектора Балтийского моря. Два других судна снабжения будут обеспечивать доставку труб на маршрут строительства и дежурство рядом с трубоукладчиком. Кроме того, при строительстве необходим мониторинг укладки газопровода, который обеспечивает судно с подводным аппаратом, идущее вслед за трубоукладчиком. Эти работы ранее выполняла в том числе Морспасслужба.

В то же время в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили ИА Newstes , что пока не получали обновленного плана работ по строительству датского участка балтийского газопровода.

Для завершения «Северного потока — 2» осталось достроить около 160 километров газопровода — в датских и немецких водах.





В прошлом году США вели санкции против владельцев трубоукладчиков, которые предоставят свои суда под проект, и его покинул флот швейцарской Allseas. «Газпром», в свою очередь, начал собирать флот российских судов, на что США ответили угрозами новых санкций, которые хотят принять в оборонном бюджете страны на следующий год в ноябре—декабре. При этом Госдепартамент США уже ввел дополнительные санкции к компаниям, которые дооснащают и модернизируют трубоукладчики для «Северного потока — 2». На «Академике Черском», правда, работы, по сути, уже завершены.