День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Икона «Всех скорбящих радость» является одной из самых сильных и почитаемых в православии. 6 ноября — день, посвященный данному образу, дарящему нам утешение.

Этот день очень важен для всех верующих, поскольку сегодня вспоминается одна из главных святынь православия. Старайтесь в этот праздник больше молиться и чаще делать добрые дела.

Описание и история обретения образа

На данной иконе Богородица изображена в полный рост с маленьким Иисусом Христом на руках. Она стоит в окружении ангелов и людей, которые протягивают к ней руки и просят о помощи.

Никто не знает, как именно и кем был создан этот образ изначально. Первые упоминания о нем появились в 1688 году, когда икона «Всех скорбящих радость» помогла исцелить от тяжелой болезни сестру патриарха.

Этот образ как нельзя лучше отображает истинную суть Девы Марии и ее вселенской миссии — помощи нуждающимся в ней людям. Она всегда приходит на помощь тем, кто об этом просит. Данный образ символизирует надежду на светлое будущее, на то, что всё изменится к лучшему. Дома, в которых есть эта икона, наполнены счастьем и любовью даже в то время, когда всё идет не по плану.

С иконой «Всех скорбящих радость» связано много различных чудес. Она исцеляла души, тела людей, давала надежду на светлое будущее. Считается, что данный образ помогает не только каждому человеку в отдельности, но и влюбленным парам. Традиция дарить такой образ венчаным парам появилась около 300 лет назад.

Как отметить 6 ноября

В этот день нужно читать молитвы, обращенные к Богородице, например, «Богородице Дево, радуйся». Можно и даже нужно просить Богородицу о чем-то светлом и хорошем и своими словами, Вечер этой пятницы лучше провести не в шумном месте, а в уединении дома, в окружении близких людей. Старайтесь расти духовно в этот день и делать только добрые дела.

6 ноября можно прочитать особую молитву, посвященную Богородице в этом образе: «Заступница пречистая, великая и светлая. Обращаюсь к тебе за помощью, благодатная Мария. Храни меня и мою семью от напастей, от злых людей и горя. Дай нам, грешным и недостойным рабам божьим, терпения, добра, спокойствия и любви. Да будет свято имя твое, Матушка наша, заступница обиженных и покровительница слабых. Аминь».

В этот день можно дарить образ «Всех скорбящих радость» близким, но еще важнее дарить им свою любовь и внимание. Пусть этот день станет для вас светлым, добрым и по-настоящему знаковым. Проведите его с родственниками либо позвоните им и пожелайте счастья от всего сердца, если они далеко от вас в данный момент.