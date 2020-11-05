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Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене
. Денис Мацуев и Венский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева едут на гастроли в Японию, сообщил пианист на своей странице в фейсбуке.

"У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым", — написал музыкант.

Накануне Денис Мацуев, Валерий Гергиев и весь оркестр провели в гостинице в Вене между центром города и аэропортом целый день на изоляции, сдав тест на COVID-19.


Музыкант выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате теракта, произошедшего вчера в Вене. "Безумный год. Берегите себя", — написал он.


Сегодня они чартерным рейсом летят в Японию, где им также предстоит сдача анализа и однодневный карантин. Только после этого начнутся гастроли.

"Они будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности: нам запрещено в свободное от концертов время выходить из номера отеля. Даже при наличии отрицательного результата теста", — поделился Денис Мацуев.

Несмотря на все сложности, он назвал эти гастроли "огромным счастьем" и пообещал рассказывать о них в режиме живых трансляций.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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