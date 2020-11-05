Дико пошлые фразы парню: 100 примеров "грязных" слов

Лидия Мартынова

Хотелось бы тебе уметь сказать что-то такое, что немедленно возбудит парня? Ну, ты не одинока в своем желании и пришла в нужное место. Если хочешь стать обладателем черного пояса по пошлым фразочкам и мастерски вворачивать их в нужное время, то это статья именно то, что тебе нужно. Научись пробуждать его желания, заставь при помощи пары слов уделять внимание тебе и только тебе. Осторожно! 100 "острых" фразВчера ночью мне приснился очень грязный сон. Угадай кто играл там главную роль? Подсказка: он сейчас читает это сообщение;Лежу на кровати и скучаю. Хотела бы чтобы ты оказался рядом и поиграл со мной в карты на раздевание;У меня такое чувство, что в моей жизни чего-то не хватает...Если быть точной - то тебя между моих ног;Если бы я могла быть с тобой прямо сейчас, то как бы ты хотел, чтобы я к тебе прикасалась? Я запомню это до следующей нашей встречи;Буду откровенна, единственное, что мне сейчас хочется, это быть голой рядом с тобой;Привет. Я сейчас сосу леденец и думаю только о том, как бы мне хотелось, чтобы это был ты;Привет, детка. Угадай кто сегодня был непослушной девочкой и кого нужно отшлепать как следует? У тебя одна попытка...Я сейчас слушаю песню, которая заставляет меня думать о тебе. Она весьма неприличная, поэтому напомни мне поставить ее при следующей нашей встрече; Если сможешь угадать о чем я сейчас думаю, то я исполню самые твои грязные желания. Намек: это касается моего языка и части твоего тела, которая мне очень нравится;Будь добр, помоги мне решить дилемму. Я бы хотела знать действительно ли ты так же горячь в постели, как в моих мыслях;Должна тебе признаться кое в чем. Я трогаю себя каждый раз, когда думаю о тебе;Скажи правду, сколько грязных снов у тебя было обо мне? Я о тебе думаю очень часто;Если я скажу тебе, что ты можешь сделать со мной все что захочешь, что ты сделаешь в первую очередь?Работа отстой. Особенно, когда я могу думать только об одном знакомом мне горячем парне и его чертовски прекрасном теле;Эй, хочу сказать тебе кое-что. Если у тебя будут трудные времена, действительно трудные, то я буду рядом. Я буду счастлива подать тебе руку помощи;Должна быть с тобой откровенна с тобой...у тебя просто волшебный рот. Мне просто сносит крышу от того, что ты делаешь губами. Я даже не уверена, что ты человек;Не мог бы ты мне помочь намазать крем от загара? И позже, если не сложно, помоги мне снять это бикини;Только что поужинала и подумываю о десерте. Не хочешь прийти и принести взбитые сливки? Главное, одеть то, что с тебя будет легко снять;Если ты расскажешь мне самую развратную вещь, которую ты обо мне думал, то я поделюсь самой грязной мечтой о тебе;Еду домой с работы и уже обдумала пять грязных сценариев, которые хотела бы с тобой проделать сегодня ночью;Единственное место, где бы я хотела быть - это в постели с тобой;Ты уже мастурбировал сегодня или тебе нужна моя помощь?Думаю, нам пора проделать ту вещь о которой мы с тобой столько говорили;Только что закончила мастурбировать и все время думала о тебе. Черт побери, ты так хорош!Обдумай что бы ты хотел сегодня со мной сделать и я постараюсь;Ты сегодня так хорошо выглядишь. Знаешь откуда я это знаю, хотя еще не видела тебя? Потому что ты чертовски хорошо выглядишь каждый день;Что скажешь, если мы, наконец-то, сделаем что-то с этим сексуальным напряжением между нами?Вопрос: есть один очень милый парень, о котором я не могу перестать думать...и не хочу. Что мне с этим делать?Я действительно хочу, чтобы ты приехал ко мне на эти выходные. Но не уверена, что смогу держать руки при себе. Ты не против? Так мы будем сегодня вечером просто отдыхать или у тебя какие-то другие планы, погрязней? Я не против обоих вариантов;Хочешь знать, что я сделаю с тобой сегодня ночью? Ну, надеюсь ты терпеливый парень, потому что тебе придется подождать и увидеть все самому;В моих снах ты все время меня раздеваешь. Так странно. Не знаешь что бы это значило? Только что прочитала, что кофеин подстегивает сексуальное желание у женщин. Ты поэтому все время покупаешь мне кофе?Я знаю, что ты сейчас представляешь меня голой. Не останавливайся!Ты знаешь что мне больше всего нравится в этом мире? Первое слово в этом сообщении;Есть одна знакомая мне девчонка, которой ты очень нравишься. Что мне стоит ей сказать? Намек: она тебе сейчас пишет;У тебя плохо получается претворятся, что ты меня не хочешь. Но я не против;Быстрый вопрос: Что делать, если не можешь выбросить кого-то из головы и не знаешь как ему об этом сказать?Хочу чтобы ты знал, я считаю тебя милым. И сексуальным. И умным. И больше всего я хочу тебя поцеловать!Сегодня будет очень горячий день. Поэтому я, наверное, проведу его в только трусиках. А у тебя какие планы на сегодня?С днем рождения! Сегодня все твои горячие желания исполнятся;Я смотрела сериал и внезапно вспомнила, как ты прекрасно выглядел недавно. И мне пришлось сделать перерыв. Если ты понимаешь о чем я; Мои друзья жалуются, что я постоянно разговариваю только о тебе. Но, будем откровенны, разве это моя вина, что ты самый сексуальный человек, с которым мне приходилось делить постель?Доброе утро! Сегодня я решила не надевать бюстгальтер. Просто хотела тебе сообщить об этом;Мысли о тебе внезапно лишили меня одежды. Странно, да?Позволь мне сегодня быть главной, а ты просто расслабься. Я сделаю всю грязную работу, а тебе останется только кричать;Мне нравится, как выглядит твое тело, когда ты снимаешь всю эту ненужную одежду;Я сейчас голая и мне нечем заняться. Если у тебя есть какие-то идеи, то я готова их выслушать...и не только;Если бы я сейчас была рядом с тобой, то толкнула бы тебя на кровать, сорвала бы одежду и сделал бы все, что захотела. Жаль что ты так далеко;Я продолжаю вспоминать прошлую ночь, она постоянно крутиться у меня в голове. Нужна помощь;Когда придешь в гости, то встречай меня сразу в спальне. Сегодня я особенно возбуждена;У тебя есть какие-то фантазии и как я могу помочь, чтобы их исполнить?Хочу тебя прямо здесь и сейчас. У тебя с этим какие-то проблемы?Мои руки. Мои бедра. Мои губы. Твое тело. Сегодня ночью;Ты даже не представляешь как бы мы повеселились, если бы ты был сегодня ночью рядом;Одела какое-то безумное белье, запуталась во всех застежках. Те должен будешь помочь мне его снять;Мои соседи по квартире, наконец-то, уехали на выходные и мы можем быть настолько громкими насколько захотим. И я сегодня как раз в настроении для безумных выходок;Должна показать тебе кое-что, поэтому тебе лучше быстрее прийти! Только тебе придется раздеть меня, чтобы увидеть это. Надеюсь, что ты не против;Ничего так не приводит меня в подходящее настроение, как мысли о тебе без одежды;Тебе стоит договориться с начальством о том, что ты придешь завтра на работу позже, потому что я собираюсь остаться с тобой до самого утра;Позволь мне быть предельно ясной. Когда ты придешь сегодня, то я медленно раздену тебя. Расстегну твои брюки и сниму их. Затем сниму твои боксеры и отброшу их в сторону. А что случится дальше, зависит только от тебя;Я трогаю себя пока мы говорим. И я бы хотела, чтобы ты был рядом, чтобы помочь мне в этом;Если ты сегодня не особо занят, то, может, мы будем весь день заниматься сексом? Сообщи мне о своих планах, может мы придумаем что-то;Если бы ты мог сейчас сделать со мной что угодно, то что бы ты сделал? И чего ты ждешь?Тебе кто-то говорил какой ты невероятно сексуальный?Что тебе больше всего нравится из того, что я делала с тобой в постели?В моей жизни есть парень, от которого я схожу с ума, но он не должен об этом знать. О Боже, не верю что я отправила тебе это...Ну, раз ты уже знаешь, может хочешь поцеловаться? Ты знал что сегодня Международный День Пончиков? Нам стоит отпраздновать у меня в спальне!Ты веришь в похоть с первого взгляда или мне еще раз пройти мимо тебя? Твое тело такое горячее, что у меня начинается жажда? Это было достаточно сексуально или мне попробовать еще раз? Как насчет такого: на мне сейчас совершенно нет одежды;В тройку самых горячих вещей на этой планете входят: твой подбородок, твои плечи и твой...Ну, ты понимаешь о чем я;Вчера я почти не спала, обдумывая то, что буду делать с тобой сегодня ночью;На счет три давай скажем вслух то, о чем мы думаем. Раз...два...Я хочу заняться с тобой сексом;Я слушала музыку и подумала о тебе. Ладно, ты поймал меня, я ничего не слушала. Мне не нужна причина, чтобы думать о тебе;Сотня вещей, которые мне нравятся в тебе: Ты сексуален. Ты сексуален. Ты сексуален. Ну, ты понял, что я имею в виду;Представь что моя кровать это футбольное поле и ты собираешься бить пенальти;Ты так сексуален, что я могу смотреть на тебя целый день и не моргать;Ты так горячь, что я чувствую себя грязной просто думая о тебе. Хм, мне пожалуй стоит принять душ;Просто хочу тебе сказать, что целый день представляла тебя голым и, черт побери, ты хорош;Когда ты вернешься сегодня домой. Я раздену тебя, пристегну к кровати и буду скакать на тебе, пока ты не закричишь от удовольствия. Надеюсь ты подготовишься как следует;Целуй меня везде и не останавливайся, я хочу чувствовать твой возбужденный член, пока ты будешь меня вылизывать;Я хочу взять твое мужское достоинство в свои руки, нежно поглаживать его и наблюдать как ты стонешь от удовольствия;Я сейчас выбираю секс-игрушки и, наверное, куплю парочку. Есть какие-то пожелания?Я хочу, чтобы ты связал меня, прямо как в порнофильмах. Будь со мной грубым и бери меня так как хочешь;Давай попробуем столько сексуальных позиций сколько сможем. Интересно сколько мы успеем за ночь. А если устанем, то продолжим завтра;Завяжи мне глаза и возьми меня самым извращенным способом на который ты способен. Я полностью доверяю тебе свое тело;У меня есть безумное желание заняться с тобой сексом в каждой комнате дома. Кухня, ванна, коридор. Давай поскорей приступать;Я хочу толкнуть тебя на кровать и сосать твой член так долго, как я смогу;Я бы хотела попробовать кое-что действительно грязное и мне кажется, что ты подходящий для этого парень;Умоляю тебя раздеть меня, толкнуть на кровать и заниматься со мной любовью;Хочу полностью намазать тебя шоколадным сиропом, а потом начать слизывать его;Надеюсь, ты хорошо спал вчера ночью, потому что то, что я сделаю с тобой сегодня ночью, потребует всю твою энергию. Надеюсь ты справишься с этим сложным заданием;Я сегодня ничем не могла заниматься, потому что думала только о том, насколько я хочу заняться с тобой сексом;Я знаю как сильно ты меня хочешь, но я заставлю тебя умолять меня;Хочешь посмотреть как я целуюсь с девушкой? Могу это устроить, если ты приедешь ко мне как можно быстрее;Я горю только от мыслей о том, что ты делал со мной прошлой ночью. Я хочу тереться о тебя всю ночь, чувствуя как ты возбуждаешься;Я хочу сделать с тобой столько горячих и грязных вещей, что даже не знаю с чего начать;Я сейчас одна в постели и такая мокрая...Ты нужен мне рядом, потому что ты всегда знаешь, что делать и как справиться с моими желаниями;Сегодня ты должен сорвать с меня нижнее белье зубами и доставить мне удовольствие своим ртом;Ты должен прийти, потому что я слишком возбуждена и совершенно одна;