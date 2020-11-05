Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » До 12 ноября будет сухо и тепло, потом придут морозы: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

До 12 ноября будет сухо и тепло, потом придут морозы: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

До 12 ноября будет сухо и тепло, потом придут морозы: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Согласно прогнозам, холода временно отступят и температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Надолго ли в Украину вернется тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до 12 ноября в Украине ожидается достаточно теплая погода.


— По ночам температура воздуха будет держаться в границах 1−8 градусов тепла, днем — плюс 6−12 градусов, на юге и западе возможно даже до плюс 15, — говорит Наталья Голеня. — После 12 ноября начнется снижение температуры из-за прихода в Украину арктического воздуха. Так, по ночам ожидается до 1−5 градусов со знаком минус, на северо-востоке — даже до минус 10. Днем будет около 0, или слабый плюс 1−2 градуса.

В пятницу, 6 ноября, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных областях местами столбики термометров покажут плюс 8, на юге — до 13 градусов тепла.

В субботу, 7 ноября, прогнозируется сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных и западных областях местами до плюс 8, на юге — до 13 градусов тепла.

В воскресенье, 8 ноября, ожидается сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха 8−10 градусов тепла, на юге — до плюс 13 градусов.

В понедельник, 9 ноября, ожидается сухая и солнечная погода, Днем в Сумской области столбики термометров опустятся до отметок плюс 5, а в Одесской области и Крыму воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Во вторник, 10 ноября, по-прежнему сухо и солнечно. Дневная температура воздуха на северо-востоке Украины 5−7 градусов тепла, на западе — 9−11 со знаком плюс, на юге — до 12 градусов тепла.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, в первой декаде ноября в Украину вернется тепло. «Тепло захватит и первые дни второй декады месяца. А вот в середине ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, такое продлится всего несколько дней, потом потеплеет. В третьей декаде температура хотя и снизится, но не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам, изредка днем», — отметил синоптик.

Ранее Владимир Деркач прогнозировал, что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

82 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
На востоке Ирака прогремели взрывы
На востоке Ирака прогремели взрывы
В Греции вводят локдаун до конца ноября
В Греции вводят локдаун до конца ноября
Японии нужен российский Транссиб для доставки грузов в Европу
Японии нужен российский Транссиб для доставки грузов в Европу
Как достичь успеха в любом деле: практики и ритуалы
Как достичь успеха в любом деле: практики и ритуалы
Экс-сенатор сравнил бунтующую молодёжь Польши с гитлерюгендом и комсомолом
Экс-сенатор сравнил бунтующую молодёжь Польши с гитлерюгендом
"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских выборах
"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских
Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
"Коронавирус мне сильно должен": Валдис Пельш пожаловался, что его заработок снизился в 3 раза из-за пандемии
"Коронавирус мне сильно должен": Валдис Пельш пожаловался, что его
В столице Израиля заказали 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19
В столице Израиля заказали 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19
ВСУ получили модернизированные пожарные танки
ВСУ получили модернизированные пожарные танки

Топ на сегодня

Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе
Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши

Еще по теме

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
В Ставрополе ожидается теплая погода с дождями и грозами
Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Золотая осень закончилась: синоптики рассказали, когда и где в ноябре ждать дождей со снегом