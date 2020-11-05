ФСО будет изучать общественное мнение о миграционных процессах в стране

Анастасия Иванова

Федеральная служба охраны (ФСО) будет ежегодно проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в России в рамках плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано 5 ноября на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что исследования общественного мнения ФСО будет проводить ежегодно в третьем квартале начиная с 2021 года.

Кроме того, в план мероприятий также включён пункт о проведении Федеральным агентством по делам национальностей ежегодных социологических исследований по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений.

Результаты исследований будут направляться в МВД.

Среди задач и полномочий ФСО, перечисленных на сайте ведомства, называется и «информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров».

В феврале 2019 года Правительство утвердило план реализации первого этапа Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Планом предусматриваются разработка законопроектов и других нормативных правовых актов, направленных на решение задач государственной миграционной политики, анализ и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию миграционного законодательства, оптимизация порядка предоставления госуслуг и выполнение административных процедур.

Полномочия по мониторингу и контролю реализации плана закреплены за МВД России.

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