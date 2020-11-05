Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ФСО будет изучать общественное мнение о миграционных процессах в стране

ФСО будет изучать общественное мнение о миграционных процессах в стране

ФСО будет изучать общественное мнение о миграционных процессах в стране

Федеральная служба охраны (ФСО) будет ежегодно проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в России в рамках плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано 5 ноября на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что исследования общественного мнения ФСО будет проводить ежегодно в третьем квартале начиная с 2021 года.

Кроме того, в план мероприятий также включён пункт о проведении Федеральным агентством по делам национальностей ежегодных социологических исследований по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений.

Результаты исследований будут направляться в МВД.

Среди задач и полномочий ФСО, перечисленных на сайте ведомства, называется и «информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров».

В феврале 2019 года Правительство утвердило план реализации первого этапа Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Планом предусматриваются разработка законопроектов и других нормативных правовых актов, направленных на решение задач государственной миграционной политики, анализ и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию миграционного законодательства, оптимизация порядка предоставления госуслуг и выполнение административных процедур.

Полномочия по мониторингу и контролю реализации плана закреплены за МВД России.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
На востоке Ирака прогремели взрывы
На востоке Ирака прогремели взрывы
В Греции вводят локдаун до конца ноября
В Греции вводят локдаун до конца ноября
Японии нужен российский Транссиб для доставки грузов в Европу
Японии нужен российский Транссиб для доставки грузов в Европу
Как достичь успеха в любом деле: практики и ритуалы
Как достичь успеха в любом деле: практики и ритуалы
Экс-сенатор сравнил бунтующую молодёжь Польши с гитлерюгендом и комсомолом
Экс-сенатор сравнил бунтующую молодёжь Польши с гитлерюгендом
"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских выборах
"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских
Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
"Коронавирус мне сильно должен": Валдис Пельш пожаловался, что его заработок снизился в 3 раза из-за пандемии
"Коронавирус мне сильно должен": Валдис Пельш пожаловался, что его
В столице Израиля заказали 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19
В столице Израиля заказали 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19
ВСУ получили модернизированные пожарные танки
ВСУ получили модернизированные пожарные танки

Топ на сегодня

Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе
Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши

Еще по теме

Путин дал ряд рекомендаций по подготовке празднования 100-летия революции
В России появится система мониторинга межнациональных отношений
В правительстве утвердили меры по демографической политике
Путин поручил правительству провести в стране миграционную реформу