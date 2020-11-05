"Газпром" обжаловал штраф со стороны Польши из-за "Северного потока — 2"

Алексей Вольцев

"Газпром" подал апелляционную жалобу в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши на решение антимонопольного регулятора республики о штрафе из-за "Северного потока — 2".





"Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK <...>. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", — уточнили в компании.

В начале октября UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов или 6,5 миллиарда евро). По словам главы регулятора Томаша Хрустного, такое решение приняли из-за "строительства газопровода без согласия антимонопольного органа Польши".

Европейских партнеров проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) в то же время обязали выплатить более 234 миллионов злотых (61 миллион долларов) и разорвать договоры о финансировании проекта в течение 30 дней.