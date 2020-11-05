«Газпром» увеличивает флот «Северного потока — 2» на базе в Германии

Анастасия Иванова

В немецкий Мукран вышли дополнительные суда снабжения из Калининграда. Для поддержки трубоукладчика «Академик Черский» в логистическом центре «Северного потока — 2» в Германии будут уже четыре судна. Возможно, скоро начнется достройка балтийского газопровода.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, суда снабжения «Остап Шеремета» и «Артемис оффшор» вышли из Калининграда и взяли курс на немецкий порт Мукран. Туда они должны прибыть завтра, 5 ноября, после обеда.

Иллюстрация: vesselfinder.com.Иллюстрация: vesselfinder.com.

«Остап Шеремета» прибыл в Калининград вместе с «Иваном Сидоренко» из Владивостока специально под строительство «Северного потока — 2». Оба судна принадлежали «Газпром флоту», но в середине лета поменяли собственника на неизвестное АО «Нобилити», которое через несколько компаний также контролирует «Газпром». По крайней мере, делал это ранее. «Иван Сидоренко» при этом пока остается в Калининграде.

«Артемис оффшор», в свою очередь, принадлежит Морспасслужбе, которая купила его в 2018 году и приписала к Владивостоку. Суда службы ранее активно участвовали в строительстве газопровода. Сейчас же Морспасслужба является одной из тех организаций, которые менее всего могут почувствовать на себе действие новых санкций США, если они будут введены.

Тем временем в Мукране уже находятся два судна Морспасслужбы. «Финвал» и «Умка» пришли в немецкий порт вместе с трубоукладчиком «Академик Черский». До этого суда снабжения три недели участвовали в его судовых испытаниях у Куршской Косы после дооснащения и модернизации.

В самом Мукране «Финвал» и «Умка» не причаливали. Вначале к пришвартованному трубоукладчику подходило «Финвал», которое сейчас находится на рейде порта. Следом к трубоукладчику пришвартовалось «Умка», где и находилось сегодня, 4 ноября.

Иллюстрация: vesselfinder.com.Иллюстрация: vesselfinder.com.

Также в подготовке к строительству участвует судно снабжения «Эрри». Сейчас оно следует из Мукрана в Калининград и с начала октября совершило уже пять рейсов.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Похоже, что, как ранее и сообщало ИА Newstes , флот российских судов готовится к началу непосредственной трубоукладки, и будет состоять уже из пяти судов. Количество судов снабжения в четыре единицы можно объяснить тем, что два из них будут обеспечивать якорезаводку для «Академика Черского». Систему якорного позиционирования установили на судне с мая, так как этого требуют немецкие власти при работе на мелководье их сектора Балтийского моря. Два других судна снабжения будут обеспечивать доставку труб на маршрут строительства и дежурство рядом с трубоукладчиком. Кроме того, при строительстве необходим мониторинг укладки газопровода, который обеспечивает судно с подводным аппаратом, идущее вслед за трубоукладчиком. Эти работы ранее выполняла в том числе Морспасслужба.

Напомним, что для завершения «Северного потока — 2» осталось достроить около 160 километров газопровода. В прошлом году США вели санкции против владельцев трубоукладчиков, которые предоставят свои суда под проект, и его покинул флот швейцарской Allseas. «Газпром», в свою очередь, начал собирать флот российских судов, на что США ответили угрозами новых санкций, которые хотят принять в оборонном бюджете страны на следующий год в ноябре—декабре. При этом Госдепартамент США уже ввел дополнительные санкции к компаниям, которые дооснащают и модернизируют трубоукладчики для «Северного потока — 2». На «Академике Черском», правда, работы, по сути, уже завершены.