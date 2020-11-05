Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей

Алексей Вольцев

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 триллионов рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3%, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Согласно данным Банка России, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, по состоянию на 1 октября достиг 12,1 триллиона рублей.

"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост - 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом - на 1 марта 2020 года - этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%", - сказал аналитик.

Это не специфика России - из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9% за месяц) и апрель (6,6%). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего 1%.

Большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.