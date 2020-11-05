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"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских выборах

"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских выборах
Уход из внутриполитической повестки американской политики темы "российского вмешательства" может оказаться стабилизирующим фактором в развитии дальнейших контактов между Москвой и Вашингтоном, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Других значительных изменений в отношениях между странами после выборов сенатор не ожидает.

"Для нас интереснее всего, разумеется, то, что может произойти во внешнеполитической сфере. Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону", – написал парламентарий в Facebook.


сообщало о том, что в США не обнаружили серьезного вмешательства в выборы.
# Политика
По материалам: ria.ru

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