"Интереснее всего". Косачев увидел позитив для РФ в американских выборах

Алексей Вольцев

Уход из внутриполитической повестки американской политики темы "российского вмешательства" может оказаться стабилизирующим фактором в развитии дальнейших контактов между Москвой и Вашингтоном, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Других значительных изменений в отношениях между странами после выборов сенатор не ожидает.

"Для нас интереснее всего, разумеется, то, что может произойти во внешнеполитической сфере. Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону", – написал парламентарий в Facebook.

сообщало о том, что в США не обнаружили серьезного вмешательства в выборы.