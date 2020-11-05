Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США

Анастасия Иванова

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента в шести штатах. Более высокие шансы на победу пока имеет кандидат от демократов Джо Байден.Об этом сообщает CNN.Подсчет голосов еще продолжается в Аляске, Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. Сейчас Джо Байден имеет 253 голоса выборщиков, тогда как у Дональда Трампа - 213. Для победы в выборах кандидатам необходимо набрать 270 голосов выборщиков.Штаб Трампа уже подал серию судебных исков в ключевых штатах. В частности, иски на результаты выборов в Верховный суд поданы в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Неваде. При этом иск в Пенсильвании может иметь существенное влияние на выборы в случае одобрения. Здесь штаб Трампа оспаривает сроки голосования нескольких тысяч избирателей, результаты которых поступили по почте уже после завершения выборов. Пенсильвания имеет 20 голосов выборщиков.По данным CNN, ситуация в решающих штатах такая:Пенсильвания (20 голосов выборщиков, подсчитано 89%): Трамп - 50,7%, Байден - 48,1%;Северная Каролина (15 голосов выборщиков, подсчитано 95%): Трамп - 50,1%, Байден - 48,6%;Джорджия (16 голосов выборщиков, подсчитано 95%): Трамп - 49,6%, Байден - 49,1%;Аризона (11 голосов выборщиков, подсчитано 86%): Байден - 50,5%, Трамп - 48,1%;Невада (6 голосов выборщиков, подсчитано 86%): Байден - 49,3%, Трамп - 48,7%;Аляска (3 голоса выборщиков, подсчитано 47%): Трамп - 62,9%, Байден - 33%.