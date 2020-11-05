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Израильский медцентр заказал полтора миллиона доз российской вакцины "Спутник V"

Израильский медцентр заказал полтора миллиона доз российской вакцины "Спутник V"
Здание медцентра в Иерусалиме

В Израиле медицинский центр "Хадасса" заказал полтора миллиона доз российской вакцины при общем населении страны в 8,8 млн – таким образом, если сделка состоится, прививку "Спутником" получит каждый шестой израильтянин.

Руководитель центра Зеэв Ротштейн в интервью изданию Haarets заявил, что считает распрострнаняемые западными СМИ опасения по поводу российского препарата – необоснованными. Их можно объяснить соперничеством между Москвой и Вашингтоном.

Прежде чем вакцина будет отправлена в еврейское государство, сделку должен будет одобрить Минздрав. Во взаимодействии с российской стороной у "Хадассы", очевидно, проблем не будет – центр имеет филиал в России, который участвовал в испытаниях "Спутник V" на добровольцах.

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По материалам: uposters.ru

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