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Японии нужен российский Транссиб для доставки грузов в Европу

Японии нужен российский Транссиб для доставки грузов в Европу

Министерство транспорта Японии в ноябре—декабре нынешнего года намерено запустить по транспортному коридору Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссибу) ряд пилотных поездов, которые будут доставлять без перегрузки контейнерные и другие грузы в Европу.


Как пишет интернет-портал Yahoo News Japan, в 80-х годах прошлого века до 20% объемов грузов на линии Япония-Европа шло через транспортный коридор Транссиба (Владивосток-Москва). По тем временам это было дешевле и быстрее морского, а тем более авиационного транспорта. В связи с раcпадом Советского Союза эта артерия потеряла свое значение, и в 1990-х годах объем перевозимых по Транссибу в Европу японских грузов сократился в 40 раз.

«Сегодня ситуация в России кардинально изменилась. Значительно повысилось качество, безопасность и скорость транспортировки грузов с использованием возможностей серьезно укрепившихся российских железных дорог. В этой связи с апреля 2018 года Япония и Россия совместно приступили к пилотным транспортным проектам сначала по маршруту Япония-Москва, а в 2019 году — Япония-Европа. Всего за это время было пропущено по Транссибу и российской РЖД 11 «блок-поездов», — указывает издание.

Отмечается, что анализ всех показателей показал достаточно высокую рентабельность и эффективность этого проекта, особенно в том, что касается контейнерных перевозок. В ходе реализуемого в ноябре—декабре этого года очередного проекта грузы для «блок-поездов» будут отправлены из японских портов Йокогама (5—6 ноября), Кобэ (8 ноября) и Тояма (12 ноября).

В порт Владивосток они должны прибыть 13—14 ноября. 18 ноября блок-поезда покинут Владивосток и направятся в Москву, а оттуда в белорусский Брест и далее на польскую ж/д станцию Малашевиче. По результатам реализации пилотного проекта министерство транспорта Японии примет решение о возможности регулярного направления грузопотоков на Европу через Транссиб.

ИА Newstes напоминает: Транссибирская магистраль или Великий Сибирский Путь (историческое название) — это современный рельсовый путь через весь континент, соединяющий Европейскую Россию, ее крупнейшие промышленные районы и столицу страны Москву с ее срединными (Сибирь) и восточными (Дальний Восток) районами. Это дорога, скрепляющая Россию — страну, протянувшуюся на 10 часовых поясов, в единый экономический организм, а главное, в единое военно-стратегическое пространство.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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