Экс-сенатор сравнил бунтующую молодёжь Польши с гитлерюгендом и комсомолом

Анастасия Иванова

Бывший сенатор Польши, а ныне советник правящей партии «Право и справедливость» Пшемыслав Александрó‎вич сравнил протестующую в своей стране молодёжь одновременно и с гитлерюгендом, и с комсомолом.

Комментируя протесты, которые не утихают в Польше вторую неделю, Пшемыслав Александрóвич отметил, что исторически молодёжью всегда было очень легко манипулировать.

«Как историк (в 1986 году Александрóвич окончил истфак Познаньского университета им. Адама Мицкевича. — ИА Newstes), я не могу не заметить, что молодёжь в своих жестоких суждениях и радикализме при всех системах — как крайне левых, так и крайне правых — всегда было очень легко захватить и затем манипулировать. Недостаток жизненного опыта приводил к тому, что ряды защитников тоталитарных режимов, будь то советский комсомол или национал-социалистический гитлерюгенд, состояли из молодых людей, которые без разбора обожали лидеров и были готовы „стучать“ на своих родителей, если они не проявляют такого же энтузиазма по отношению к тоталитарным диктаторам», — заявил экс-сенатор.

После подобного выступления председатель оппозиционного «Клуба советников „Гражданской коалиции“» Марек Стернальский призвал советника из «Права и справедливости» извиниться перед «женщинами и молодёжью Познани».

«Не дождетесь», — ответил Александрóвич.

ИА Newstes отмечает, что поставив знак равенства между гитлерюгендом и комсомолом, польский «историк» Александрóвич расписался в полном непрофессионализме по поводу исторической правды. Согласно документам Третьего рейха, молодёжная организация преступной НСДАП «Гитлерюгенд» развивалась как основной резерв специальных карательных органов, прежде всего, СС. Гитлерюгенд был запрещён в 1945 году после разгрома фашистской Германии советскими солдатами и офицерами, теми самими героями-комсомольцами. В 1941 году в СССР было более 10 млн комсомольцев, во время Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 3,5 тыс. комсомольцев, а ещё 3,5 млн комсомольцев были награждены орденами и медалями.

Таким образом, освобождение польского народа от немецко-фашистского порабощения, от биоутилизации, которую обещал полякам Гитлер — безусловная заслуга комсомольцев Советского Союза из рядов Красной армии.