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Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля

Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Тенденция в колебаниях рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США, сообщил РИА Новости в четверг директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.

"С рублем, думаю, будет то же самое, что сейчас. Если (действующий президент США Дональд) Трамп победит, сразу будут колебания, если (кандидат от демократов Джо) Байден - чуть позже. Все находятся в ожидании, в том числе и доллар. Непонятно, как он себя поведет. Турбулентность будет в любом случае, но когда, пока неизвестно", - сказал Абрамов.

Эксперт считает, что после выборов в США мир может разделиться на несколько зон влияния, возможно, с собственными валютами. По его словам, рыночная модель экономики, по которой жили развитые страны, исчерпала себя, деньги потеряли кредитную силу. "Все в ожидании создания какой-то новой модели, то ли китайской, то ли индийской, может быть, российской", - пояснил Абрамов.


Китая в будущем, Абрамов считает, что Китаю при любом раскладе не выгодно разрушать отношения с Америкой, у них положительное торговое сальдо и огромные золотовалютные резервы в долларах. "Что будет в случае победы Байдена, пока непонятно, ситуация неопределенности сохраняется. Но, я думаю, что в любом случае нас ждет схватка США и Китая за 500-миллионный рынок стран Юго-Восточной Азии", - сказал эксперт.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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