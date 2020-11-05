Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего

Алексей Вольцев

Полицейский в будущем должен быть, прежде всего, интеллектуалом, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.

"Прежде всего, это интеллектуал. Это человек, который имеет железные нервы. Это человек, который может победить умственно преступника, обыграть его, найти механизм, которым совершено преступление. Уже потом – это его физическая подготовка, экипировка и техническая оснащенность", - сказал Жданов.

По его словам, преступники с каждым годом становятся более "грамотными, профессиональными, подготовленными".

"Противостоять этому может только более... качественная подготовка", - пояснил Жданов.