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Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы

Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы
Отношения США и Китая мало изменятся при любом результате выборов американского президента, но если победит Джо Байден, он будет более лоялен к КНР, чем действующий президент Дональд Трамп, считает руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.

"В случае победы Байдена отношения с КНР поменяются меньше, чем с Россией. Экономика Китая сегодня мощная, не считаться с ней нельзя, и военный потенциал КНР – не ниже, чем в России. Байден будет считаться с Китаем и не будет портить с ним отношения", - сказал РИА Новости Латкин.

По его словам, при победе Байдена в отношениях США и Китая будет играть серьезную роль позиция председателя КНР Си Цзиньпина.


"С Трампом все останется так же. У него политика - потихоньку выдавливать азиатов с американской производственной площадки", - добавил Латкин.

# В мире
По материалам: ria.ru

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