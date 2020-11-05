Эмбер Херд устроила вечеринку по случаю победы над Джонни Деппом в суде

Вадим Карасев

Вчера Высокий суд Лондона вынес окончательное решение по иску 57-летнего Джонни Деппа против британского таблоида The Sun. С изданием актер судился с 2018 года из-за одной из публикаций, в которой его публично назвали "человеком, избивающим жену", что сам Депп счел клеветой. В итоге процесс Депп проиграл: суд постановил, что информация из статьи о систематическом домашнем насилии Деппа в отношении его 34-летней бывшей супруги Эмбер Херд является правдой.

Главной свидетельницей по этому делу как раз проходила Эмбер. В ходе слушаний она рассказала как минимум о 14 эпизодах из их совместной жизни с Деппом, когда она подвергалась насилию с его стороны. Судья прислушался к показаниям Херд и принял решение не в пользу Деппа.





Эмбер Херд

Именно поэтому Эмбер восприняла проигрыш своего бывшего мужа в суде против британского таблоида в каком-то смысле как свою личную победу. Вчера Херд даже закатила вечеринку по этому случаю, на которую пригласила своих близких подруг. В гости к актрисе приятельницы пришли с маленькими подарками, а одна из них символически преподнесла Херд большой праздничный шарик в виде бутылки шампанского.

Неизвестно, сколько именно времени актриса провела дома вместе с друзьями, празднуя свой триумф. Папарацци же удалось заснять Эмбер уже на выходе из особняка, когда она прощалась с друзьями: расплывшись в довольной улыбке, актриса махала приятелям рукой.





Подруга Эмбер Херд

К слову, победу Херд сложно назвать окончательной. Уже вчера представители адвокатской конторы, защищающей интересы Деппа, заявили, что в ближайшее время оспорят решение суда, которое назвали полностью ошибочным. Теперь защитники голливудского актера намерены доказать, что большая часть показаний Херд об избиениях со стороны экс-супруга была сфальсифицирована.





Больше всего беспокоит то, что судья полагался исключительно на показания Эмбер Херд и полностью игнорировал контрдоказательства со стороны полиции, практикующих врачей, ее личного бывшего помощника и множество других доказательств, которые шаг за шагом опровергают обвинения в адрес Деппа. Все это было упущено из виду,

— заявили адвокаты Деппа.





Джонни Депп