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Как достичь успеха в любом деле: практики и ритуалы

Как достичь успеха в любом деле: практики и ритуалы

Поставить цель — еще не значит ее достичь. Для того, чтобы от возникновения идеи до воплощения ее в жизнь прошло как можно меньше времени, стоит использовать практики и ритуалы, направленные на достижение успеха в любом деле.


Тем, кто не хочет проигрывать и мечтает добиваться успеха в любом из задуманных дел, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не просто верить в удачу, но и предпринимать решительные шаги навстречу своему благополучию. Подкрепить результат помогут проверенные техники и ритуалы.

Практика визуализации

Эта техника поможет привлечь успех и не сворачивать с намеченного пути. Метод визуализации похож на медитацию, когда в спокойном состоянии важно представить конечный результат, а затем мысленно прийти к нему. Благодаря такой практике сознание программируется на успех, и добиваться прекрасных результатов становится в разы проще.

Ритуал на успех

Для того, чтобы успех не прошел стороной, перед началом важного дела поводят ритуал на свечу. Для этого берут свечку зеленого или красного цвета, зажигают ее и проговаривают:


«Яркий огонь путь освещает, успех и удачу мне привлекает. Покуда огонь ярок, дело горит, на месте не стоит».

Свечу стоит зажигать ежедневно, покуда в деле не будет поставлена точка. После этого огарок выносят подальше от дома со словами:

«Лишнего не беру, за успех благодарю».

Ритуал на привлечение успеха

Для этого ритуала понадобятся лавровые листки и кусочек проволоки. Из этих нехитрых предметов нужно соорудить лавровый венок, надеть его на голову, сосредоточившись на успехе. Затем венок снимают и кладут на видное место, чтобы он стал личным мотиватором и помог достичь цели.

Практика на успех в любом деле


Тем, кому важен результат, стоит на время освободиться от всех дел, чтобы заняться медитацией. Для нее понадобятся любые принадлежности для рисования и чистый лист бумаги. Практика заключается в построении мандалы, которая будет привлекать успех. Ее можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовым рисунком. Раскрашивание подобного узора поможет успокоиться, снять стресс, выстроить план действий и безошибочно завершить начатое дело. Мандалу можно заговорить и носить с собой как талисман.

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По материалам: dailyhoro.ru

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