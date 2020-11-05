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Как в СССР боролись с кровной местью

Как в СССР боролись с кровной местью

Искоренением жестоких родовых обычаев, несовместимых с моралью советской цивилизации, власти РСФСР занялись ещё в конце 20-х годов. В 1928 году в Уголовном кодексе появилась отдельная глава под названием «Преступления, составляющие пережитки родового быта». Она вводила ответственность, например, за кражу невесты, калым, адат (суд по местным обычаям), двоежёнство, нападение большого числа сородичей на жильё или племя по родовой вражде и так далее.

Одна из статей этой главы касалась членов семьи убитого, которые отказывались мириться с убийцей и его родом — таких людей высылали за пределы той местности, где они проживали, плюс могли конфисковать их имущество. Наказание за отказ мириться могло последовать только в тех регионах РСФСР, где существовали обычаи кровной мести.

При этом сама процедура примирения была строго регламентирована в законодательства. Она называлась «примирительное производство». Порядок его проведения был прописан в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 5 ноября 1928 года. Примирительные комиссии создавали при районных или волостных исполкомах. В их состав входил председатель исполкома, народный судья, а также представители общественных организаций, включая одну местную женскую организацию. Комиссия должна была собирать сведения о людях, которые враждуют между собой на почве кровной мести. По каждому случаю такой вражды заводилось отдельное примирительное дело.

Обязательным условием было участие всех членов семьи в таких процессах. Если человек уже был в тюрьме за нападение на «кровного врага», то его присутствие на процессе согласовывалось с органами прокуратуры или следствия.

На заседании о примирении представители обоих родов должны были выслушать главу комиссии, который разъяснял значение процесса и предлагал сторонам дать подписку о примирении и прекращении дальнейшего преследования своих противников на почве кровной мести. Стороны также могли договориться о материальной помощи потерпевшей стороне. «О состоявшемся примирении исполнительный комитет обязан широко оповестить местное население», — отмечалось в постановлении.

Подписку должен был дать каждый член семьи. Тот, кто отказывался подписать документ о примирении, нёс ответственность по упомянутой статье Уголовного кодекса РСФСР.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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