Как влюбить в себя Рыб и удержать их рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Рыбы — удивительные люди, с которыми очень приятно находиться рядом. Тем не менее есть некоторые важные моменты, без учета которых будет намного сложнее добиться их расположения.

Любовь требует правильного подхода, особенно с людьми этого Знака. Старайтесь проверять любовную совместимость с каждым человеком, который вам понравится, потому что зачастую сильная влюбленность затуманивает нам глаза и не дает трезво оценить ситуацию. С Рыбами это особенно важно.

Как влюбить Рыб

Рыбы любят не головой, а сердцем. Они часто полагаются на шестое чувство, поэтому лучше будет, если они будут уверены, что ваша встреча случайна и запланирована самой судьбой. Рыбы охотнее влюбляются в тех, кто появляется в их жизни внезапно.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют для начала изучить этого человека и понять, что нравится ему больше всего, какие у человека увлечения, вкусы. После этого можно приступать к действиям. Нужно подстроить всё так, словно вы и не знали, что у вас общие вкусы и предпочтения в музыки, кино.

Не стоит ждать, что Рыбы начнут действовать сразу, как только почувствуют влюбленность. Эти люди всегда сомневаются, а потому не слишком торопятся проявлять инициативу. Поначалу может понадобиться незаметно подталкивать их к чему-то.

Не стоит думать, что всё однозначно с этими людьми. Многие Рыбы тянутся к тем, кто на них совсем не похож. Обычно так происходит с теми, кому больше тридцати.

Рыбы обожают веселых и умных людей, с которыми можно поболтать о чем угодно. Как только Рыбы поймут, что с новым человеком скучно, они тут же охладеют. Еще Рыбы очень романтичны. Даже мужчины этого Знака не против романтики, хоть порой могут это скрывать.

Как удержать Рыб

Чтобы удержать Рыб рядом, нужно помнить о том, что с ними в отношениях следует больше отдавать, чем принимать. Эти люди очень любят внимание, заботу и ласку. Если этого им не давать, они быстро остынут. Именно поэтому астрологи рекомендуют дарить им подарки, делать сюрпризы, особенно в начале отношений.

Очень важно учитывать настроение Рыб, которое, к слову, часто меняется. В один день им хочется побыть в уединении, в другой они жаждут приключений. Придется подстраиваться под них, потому что они вряд ли станут подстраиваться под вас. Это не эгоизм, а просто особенность их характера.

Вне зависимости от пола Рыбы являются истинными ценителями красоты. Для них важно, чтобы вторая половинка поддерживала себя в форме и была всегда на высоте. С другой стороны, у людей этого Знака Зодиака могут меняться предпочтения по ходу развития отношений.

Рыбы не боятся конфликтов, потому что очень быстро прощают людей. В отношениях с ними не должно быть серьезных обид и затяжных ссор. Нужно стремиться к скорейшему решению проблем, иначе можно потерять их расположение и любовь. Удержать Рыб рядом будет крайне непросто вспыльчивому и агрессивному человеку.