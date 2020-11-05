Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП

Роман Иванов

За экономические правонарушения законодательство предусматривает жесткое наказание. Такие преступления имеют свою специфику и относятся к одним из самых сложных для судебного разбирательства.

При их расследовании изучается большое количество документации: нарушения связаны со сложными схемами, махинациями. Разобраться в таких ситуациях, найти аргументы, доказательства невиновности подзащитного может только опытный юрист с глубокими знаниями и обширной юридической практикой, найти которого можно здесь https://msk-legal.ru/advokat_po_ekonomicheskim_prestupleniyam/. Хороший адвокат по экономическим преступлениям найдет аргументы, чтобы добиться переквалификации или снятия обвинения до того, как дело будет передано в суд.

Правовая помощь при расследовании преступлений в сфере экономики может понадобиться не только подозреваемому (обвиняемому), но и потерпевшим и свидетелям, так как последние могут перейти в разряд подозреваемых.

Какую помощь предоставляет защитник:

изучает материалы дела и оценивает его перспективы;

дает консультацию, как вести себя;

собирает доказательства, позволяющие оправдать подзащитного или смягчить вину;

присутствует на допросах, обысках;

подает жалобы, ходатайства;

разрабатывает стратегию и тактику защиты;

представляет интересы клиента в судебных органах;

обжалует решение суда.

Очень часто при расследовании экономических правонарушений правоохранители допускают ошибки, действуют неправомерно. Опытный юрист это использует, чтобы признать улики недействительными, оспорить их. Адвокат формирует законодательную базу, позволяющую снять обвинение или смягчить наказание, если оправдать невозможно.

Правовая помощь при ДТП

От аварии не застрахован любой, даже самый опытный водитель. В зависимости от тяжести последствий возникают проблемы юридического характера. Конфликты со страховыми — не самые серьезные последствия. Если при дорожно-транспортном происшествии был нанесен вред здоровью других участников дорожного движения, виновник может быть привлечен к уголовной ответственности. За юридической помощью необходимо обратиться сразу же. Адвокат по ДТП обеспечит правовую защиту и максимально снизит тяжесть последствий.

Услуги юриста могут понадобиться, если человек попал в ДТП и не знает, как себя вести, чувствует давление со стороны правоохранителей, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении или в результате аварии пострадали люди.

Что делает юрист:

консультирует по телефону, как себя вести;

приезжает на место аварии;

обжалует незаконные действия сотрудников правоохранительных органов;

инициирует проведение независимых экспертиз;

инициирует наложение ареста на имущество виновного;

представляет интересы поверенного во всех инстанциях;

обжалует решение, вынесенное при рассмотрении дела;

представляет интересы подзащитного в суде.

Защитник разрешит споры со страховой компанией, конфликтную ситуацию с другими участниками аварии, предпримет все меры, чтобы минимизировать расходы клиента, не довести дело до суда и исключить другие негативные последствия. Подробнее по ссылке https://msk-legal.ru/advokat_po_ugolovnym_delam_o_dtp/. Если возбуждается уголовное дело — защищает интересы клиента в ходе судебного разбирательства.