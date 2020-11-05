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Какие проблемы решает пластическая хирургия

Пластические хирурги трудятся там, где косметологи бессильны. Зачастую обращение к пластическим хирургам требуется в ситуациях, когда уже невозможно поправить внешность просто усилиями косметологов.

Несмотря на то, что есть масса вариантов того, как можно изменить внешность (прически и стрижки, окрашивание волос; контурная пластика), для многих людей приемлемым остается исключительно пластика. В таком случае важно выбирать врача, который не будет отговаривать делать операцию, а просто подскажет, как и что сделать так, чтобы эффект был максимально естественным и привлекательным. И здесь важно понимать, что имеет значение сама личность хирурга, а также то, в какой именно клинике предстоит проводить процедуру. В таком случае, если делается выбор в пользу конкретной операции, остается просто выбрать надежного и квалифицированного хирурга.

Вопросы и проблемы, которые может решить хирургия

На сегодняшний день есть масса вопросов и нюансов с внешностью, которые может решить в Минске такая сфера как пластическая хирургия. Например, это следующие пункты:

  1. Пластика носа. Это один из самых распространенных запросов, которые только приходят. Так, можно изменить форму носа, его спинку, крылья и так далее. В каждом отдельном случае вопрос решается индивидуально.
  2. Пластика губ. Обычно в данной ситуации можно просто обратиться к косметологу. При помощи инъекций достигается нужный объем губ, а, также, можно откорректировать форму губ.
  3. Форма век. Такие проблемы как узкий разрез глаз, нависающее веко зачастую решают только при помощи пластических хирургов.

Обычно за помощью также обращаются, чтобы удалить комки Биша, подкорректировать скулы, овал и форму лица и так далее. Есть масса вариантов того, как можно улучшить свою внешность и преподнести реальные достоинства. В то же время здесь важно понимать, что имеет огромное значение то, насколько адекватный и квалифицированный хирург берется за работу. Так, сегодня хирурги ценятся не только в случае, если готовы полностью перекроить внешность потенциального клиента, но и за то, насколько они готовы вносить минимально требуемые изменения.

Например, в случае, когда просто важно сделать так, чтобы внешность стала чуть более яркой и выразительной, нет необходимости делать из человека полностью непохожую на себя личность. Стоит задача как минимум просто исправить какие-то дефекты, как максимум – подчеркнуть индивидуальность. И, в то же время, сегодня очень важно обращаться к специалисту, который смоделирует конкретный результат на компьютере и ознакомит с ним клиента.

# Красота и здоровье

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