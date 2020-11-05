Какие проблемы решает пластическая хирургия
Пластические хирурги трудятся там, где косметологи бессильны. Зачастую обращение к пластическим хирургам требуется в ситуациях, когда уже невозможно поправить внешность просто усилиями косметологов.
Несмотря на то, что есть масса вариантов того, как можно изменить внешность (прически и стрижки, окрашивание волос; контурная пластика), для многих людей приемлемым остается исключительно пластика. В таком случае важно выбирать врача, который не будет отговаривать делать операцию, а просто подскажет, как и что сделать так, чтобы эффект был максимально естественным и привлекательным. И здесь важно понимать, что имеет значение сама личность хирурга, а также то, в какой именно клинике предстоит проводить процедуру. В таком случае, если делается выбор в пользу конкретной операции, остается просто выбрать надежного и квалифицированного хирурга.
Вопросы и проблемы, которые может решить хирургия
На сегодняшний день есть масса вопросов и нюансов с внешностью, которые может решить в Минске такая сфера как пластическая хирургия. Например, это следующие пункты:
- Пластика носа. Это один из самых распространенных запросов, которые только приходят. Так, можно изменить форму носа, его спинку, крылья и так далее. В каждом отдельном случае вопрос решается индивидуально.
- Пластика губ. Обычно в данной ситуации можно просто обратиться к косметологу. При помощи инъекций достигается нужный объем губ, а, также, можно откорректировать форму губ.
- Форма век. Такие проблемы как узкий разрез глаз, нависающее веко зачастую решают только при помощи пластических хирургов.
Обычно за помощью также обращаются, чтобы удалить комки Биша, подкорректировать скулы, овал и форму лица и так далее. Есть масса вариантов того, как можно улучшить свою внешность и преподнести реальные достоинства. В то же время здесь важно понимать, что имеет огромное значение то, насколько адекватный и квалифицированный хирург берется за работу. Так, сегодня хирурги ценятся не только в случае, если готовы полностью перекроить внешность потенциального клиента, но и за то, насколько они готовы вносить минимально требуемые изменения.
Например, в случае, когда просто важно сделать так, чтобы внешность стала чуть более яркой и выразительной, нет необходимости делать из человека полностью непохожую на себя личность. Стоит задача как минимум просто исправить какие-то дефекты, как максимум – подчеркнуть индивидуальность. И, в то же время, сегодня очень важно обращаться к специалисту, который смоделирует конкретный результат на компьютере и ознакомит с ним клиента.