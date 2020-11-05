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Киевлянам вернули свет — несостоявшегося самоубийцу сняли с опоры ЛЭП

Киевлянам вернули свет — несостоявшегося самоубийцу сняли с опоры ЛЭП

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве спасатели с помощью специальной техники сняли с электроопоры мужчину, собравшегося покончить с собой. После этого линию электропередачи снова ввели в строй, а жителям Позняков и Харьковского массива вернули свет в дома. Об этом сообщает КГГА.

Несостоявшийся самоубийца не получил телесных повреждений, его жизни ничто не угрожает. На 40-метровой высоте мужчина провел почти два часа. Сейчас гражданина передали врачам.

КАРС «Киевская служба спасения» рассказала, что сигнал о ЧП получила в 18:35. Некий гражданин пробрался в охраняемую зону электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно добраться до мужчины, энергетики ДТЭК временно обесточили электролинию, спасатели ГСЧС привезли подъемник и с его помощью мужчину спустили на землю.

Фото kyivcity.gov.ua/Facebook, KARS. Kyiv/Facebook, dtpkievua/Telegram

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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