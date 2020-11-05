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Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения: "Она достает до печенок"

Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения: "Она достает до печенок"

Сегодня известной телеведущей и журналистке Ксении Собчак исполняется 39 лет. Звезда призналась, что уже получила большое количество поздравлений, и поблагодарила всех за теплые слова.

В инстаграме пост любимой супруге посвятил и 45-летний режиссер Константин Богомолов. Он поделился фотографией жены и написал, что гордится ею.


Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь, обожаю, восхищаюсь. Любимая, с днем!

— написал Богомолов.


Но главный подарок Собчак преподнес ее трехлетний сын Платон от бывшего мужа Максима Виторгана. В сторис она показала открытку, которую Платон сделал своими руками.


Отмечать праздник именинница, судя по всему, решила не дома — вчера она поделилась снимком из самолета вместе с сыном. Но куда именно они отправились отдыхать, Ксения не сообщила. Звезда признавалась, что в целях безопасности никогда не сообщает публике о своем настоящем местонахождении и отпускными снимками делится уже после возвращения домой.

А сейчас, после того как она стала получать угрозы из-за поста, в котором назвала президента Франции Эммануэля Макрона своим героем и тем самым вызвала гнев большого числа мусульман, такая конспирация выглядит вполне оправданной.


Ксения Собчак с сыном Платоном
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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