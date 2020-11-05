"Коронавирус мне сильно должен": Валдис Пельш пожаловался, что его заработок снизился в 3 раза из-за пандемии

Вадим Карасев

53-летний Валдис Пельш рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь. Артист признался, что его доходы серьезно снизились из-за ситуации во всем мире, сообщает "Вокруг ТВ".

По словам Владиса Пельша, пандемия внесла серьезные коррективы в cъемки сразу нескольких проектов, к которым причастен шоумен.

"Например, этим летом мы не смогли реализовать задачу, которую поставили перед собой после фильма о восхождении на Эверест: снять эдакий триптих "Эверест—К2—Аннапурна" и дать зрителю пройти этот путь вместе с нами. По нашему мнению, гора К2 является самой сложной для восхождений. И летом следующего года группа российских альпинистов-любителей пойдет ее штурмовать в рамках нашего трэвел-реалити-шоу", - рассказал телеведущий изданию "Москвич".



Валдис Пельш признается, что многие из его окружения заразились коронавирусом. Из-за пандемии самому телеведущему пришлось понести существенные материальные потери.

Ситуация с коронавирусом уменьшила мои заработки приблизительно в 2–3 раза. Так что коронавирус мне сильно должен, как и большинству жителей планеты.

Около недели назад Валдис Пельш принял решение сделать прививку "Спутник V". "Сейчас у меня должна пройти окончательная выработка антител <...> Пока могу сказать, что никакой симптоматики после прививки не почувствовал, у меня даже температура не повысилась", - отметил шоумен.

Как рассказал Валдис Пельш, в настоящее время он проживает в Подмосковье, хотя и бывает в Москве практически каждый день.

Перефразируя известную песню, "вовсе не считаюсь городским теперь я". Хочется свежего воздуха, пространства. Когда детей становится больше двух, жить в квартире всем вместе сложно. Дети требуют места, хлеба и зрелищ. Все это им нужно обеспечить. Так что я замкадыш. Уже больше десяти лет живу на Новорижском шоссе. Ситуация пандемии показала, что в свое время я сделал правильный выбор: переносить самоизоляцию в доме гораздо легче, чем в квартире. Жизнь за городом — понятная возможность гулять без ограничений, что сильно разряжает обстановку.

Как писал NEWSTES, ранее Валдис Пельш рассказал о страшной боли, которая едва не свела его в могилу.