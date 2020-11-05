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Короткие дерзкие статусы для девушек: 100 примеров для самых безбашенных

Социальные сети позволяют сейчас не тратить лишних слов, а уже прямо встатусе обозначить свою жизненную позицию и отношение к окружающему миру.Продемонстрировать свою доброту, чувство юмора или же, наоборот,  дерзость. Девушки, которые привыкли бросатьвызов, смогут найти здесь подходящий для себя статус.100 дерзких статусов для девушкиДелаю что хочу и плевать на чужое мнение;Один верный друг дороже десяти тысяч родственников;В настоящих людях нет ничего фальшивого, а в фальшивых людях нет ничего настоящего;Эгоизм, а не любовь - вот настоящий мотив храбрости; Говорить не подумав - все равно что стрелять не целясь;Слава, построенная на эгоистичных принципах, всего лишь стыд и вина;Мы должны научиться игнорировать эгоистичных людей так же, как мы игнорируем «Правила использования» любого программного обеспечения;Отношения контролирует тот, кто любит меньше;Лучше пусть меня ненавидят за то, что я настоящая, чем любят за то, что я фальшивая;Эгоистична я только в отношении тебя;Я так рада что ты веселишься, особенно без меня;Сожаление - высший акт эгоизма, видеть ценность только после того, как откажешься от них;Людям наплевать на тебя, если ты одинок, они беспокоятся о тебе только когда одиноко им;Разве у тебя не должно быть лицензии на то, чтобы быть таким уродом?Все очаровательные люди избалованы. Это секрет их привлекательности;В этом мире я доверяю только одному человеку - себе. И даже этот человек временами ведет себя сомнительно; Одно из самых страшных заболеваний - быть никем для кого-то;Мне плевать что обо мне думают другие, важно что я думаю о себе;У меня есть мечта, которая важнее моей реальной жизни. И гордость, которая ценнее моей зарплаты;Эгоистичный дух коммерции не знает Родины и не чувствует никакой страсти, кроме стремления наживы;Меня многие ненавидят, достаточное количество желает, кое-кто не любит, но никто не бросает вызов;Эгоизм нужно всегда прощать, потому что исцеления от этой болезни нет;Мир несправедлив. Очень часто трусы, дураки, лгуны и эгоисты скрываются в самых высоких кабинетах;Пусть весь мир катится в ад, но я всегда должна выпить свой чай;Эгоизм это не жизнь по своим желаниям, это попытка заставить других жить по чужим желаниям;Живите полной жизнью, день за днем. Делитесь ею с людьми, которые имеют для вас значение, потому что жизнь - это небольшой сосуд воспоминаний. Так заполните его теми людьми, которых стоит помнить;Жаль, что богатые и могущественные люди часто направляют действия правительства под свои эгоистичные цели;Не жертвуйте собой чрезмерно, иначе вам больше нечего будет дать и никто не позаботиться о вас;Быть другим не означает изменить себя, это значит узнать себя настолько хорошо, чтобы никогда не хотеть быть кем-то другим;Отношения не нуждаются в обещаниях и условиях. Нужны лишь два чудесных человека, один из которых будет доверять, а второй понимать;Мне не нужно выходить замуж за принца, чтобы стать принцессой, если я дочь короля;Отец - моя кровь, мать - мое сердце;Потерять себя это как потерять передний зуб. Ты больше никогда не сможешь улыбаться так, как прежде;Сделай себе одолжение, перестань быть все время доступной для людей;Думай о том, что ты говоришь девушке, потому что они запоминают все;Чем больше тебе не все равно сейчас, тем больше будет больно потом;Я обычный человек, который прячет тысячи чувств за счастливой улыбкой;Забудь все дерьмо и драму, проживи свою жизнь с сексуальной улыбкой;Люблю слушать ложь, когда знаю правду;Многие девушки хотят внимание, но умные девушки нуждаются в уважении;У тебя два уха и один рот. Меньше говори и больше слушай;Будь такой занятой, чтобы времени для грусти не оставалось;Быть легендой - моя судьба, а не моя цель;Работай так тяжело, чтобы однажды было достаточно всего лишь вашего имени, чтобы узнать вас;Уважай себя достаточно, чтобы уйти от кого угодно или чего угодно, что больше не подходит тебе, не дает тебе расти или не делает счастливой;Будь той кого очень трудно заменить;Простите, что изменилась. Жизнь заставила меня вырасти;Женщины никогда не забывают, как мужчина относился к ней тогда, когда ей больше всего нужна была его поддержка;Сожги прошлое, переверни страницу, двигайся дальше;Довериться тебе было моим решением. Доказательство что я была права - твой выбор;Не влюбляйтесь только потому, что кто-то обратил на тебя внимание;Не будь просто игроком, их достаточно в этом мире. Меняй правила игры;Я королева. И не важно есть ли у меня король или нет;Самая лучшая месть - быть счастливой;Верность женщины проверяется, когда у ее мужчины нет ничего. Верность мужчины - когда у него есть все;Будь той девушкой, которая может превратить мечты в цели;Твое мнение обо мне не определяет мою личность;Убедись, что у тебя есть собственная жизнь до того, как станешь чьей-то женой;Милый, у меня каблуки выше, чем твои стандарты;Я не девушка, которая встречается один раз на миллион, я женщина, которую можно встретить лишь раз в жизни;Честность не принесет тебе много друзей, но ты всегда получишь лучших из них;Сначала они обманывают тебя ложью, а потом убивают правдой;Оставайся прекрасной. Ты завоюешь мир, это лишь вопрос времени;День, когда она начала прислушиваться к себе, был последним днем, когда ее интересовало чужое мнение;Я не выполняю приказы. Я едва прислушиваюсь к предложениям;Золушка - это доказательство, что новая пара туфель может изменить твою жизнь;Наслаждайся чужой красотой, не ставя под сомнение собственную;Разница между плохим и хорошим днем лишь в твоем поведении;Я хочу быть той девушкой, о которой дьявол бы говорил по утрам: «О, нет. Она проснулась»;Не мечтай о хорошем теле, работай ради этого;Для начала не забудь влюбиться в себя;Золушка никогда не просила о принце. Она попросила выходной и красивое платье;Любуйтесь чужой красотой не сомневаясь в собственной;Сильная женщина посмотрит трудностям прямо в глаза и подмигнет им;Будь единорогом в стаде лошадей;Одевайся так словно ты уже знаменита;Хорошие девочки ведут дневники, у плохих нет на это времени;Дайте девушке хорошую обувь и она завоюет мир;Если ты всегда пытаешься быть нормальной, то никогда не узнаешь насколько потрясающей ты можешь стать;Самый эффективный способ что-то сделать - просто сделать это;Будущее за теми, кто верит в красоту их мечтаний;Если вы хотите чтобы что-то обсудили - попросите мужчину, если вы хотите чтобы что-то сделали - обратитесь к женщине;Вопрос не в том, кто мне позволит, а в том, кто попробует меня остановить;Прекрасные люди не всегда хорошие, но хорошие люди всегда прекрасны;Лучший показатель красоты - если кто-то не боится быть самой собой;Верь себя и ты сделаешь невероятное;Сильная женщина способна улыбаться утром так, словно она не плакала всю ночь;Я не хочу, чтобы ты спасал меня. Я хочу, чтобы ты стоял рядом, пока я буду спасать себя сама;Опускай голову лишь для того, чтобы полюбоваться своими туфлями;Быть героиней своей жизни, а не жертвой;Ты никогда не поймешь насколько ты сильная, пока у тебя не останется другого выбора;Счастье - это не цель, это жизненный путь;Любовь - это когда чужое счастье становится твоим;Подумай дважды прежде чем оставлять в своем сердце место для человека, который не делает попыток быть там;Время решает кого ты встретишь в своей жизни. Твое сердце решает кого ты хочешь в своей жизни. А твое поведение - кто в твоей жизни останется;Ей нужен был герой. И она стала им для себя;Быть чьей-то первой любовью замечательно, но стать для кого-то его последней любовью просто прекрасно;Смысл жизни не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя;Неудача - это возможность стать умнее;Не называй это мечтой, зови это планом;
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По материалам: intrigue

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