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Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс рубля усилил рост к доллару и продолжает укрепляться к евро, американская валюта опустилась ниже 78 рублей впервые с 28 октября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 11:45 мск четверга снижается на 1,4 рубля, до 77,95 рубля (а несколькими минутами ранее опускался до 77,87 рубля), курс евро — на 1,24 рубля, до 91,65 рубля (ранее — до 91,5 рубля).

Январский фьючерс на нефть марки Brent теряет при этом 0,8%, находясь ниже 41 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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