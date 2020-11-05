Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость скорейшего выполнения московских договоренностей по Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

"Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.