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Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19

Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.

"Сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх… Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем, введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Вместе с тем президент считает, что "там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся, особенно если эти мероприятия в помещении".

# В мире
По материалам: ria.ru

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