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Лунный день сегодня 5 ноября 2020 года

Лунный день сегодня 5 ноября 2020 года

Наступает новый день. На дворе 5 ноября и четверг, а это значит, что нам не помешает немного удачи, чтобы подготовиться к концу рабочей недели. Благо, что сегодня Луна будет довольно позитивной.


Ночное светило сегодня не собирается преподносить много неприятных сюрпризов. Астрологи отмечают, что день пройдет под управлением созидательной энергии. Этот день прекрасно подойдет для начала борьбы с неприятными и вредными привычками. Например, такими привычками как постоянные жалобы и негатив.

Фаза Луны: начинается 20 лунный день. Это говорит о том, что наше ночное светило продолжает убывать, но теперь оно будет это делать в Знаке Рака. Под влиянием стихии Воды фаза убывания становится очень благоприятной. Этот день можно назвать универсальным. Вы можете проводить его так, как посчитаете нужным.

Магнитные бури 5 ноября: сегодня обойдется без магнитных бурь. На Солнце не было зафиксировано вспышек.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
получение новых знаний;
принятие важных решений;
смелость;
романтика и флирт.

Что отпугнет успех в этот день


долгое уединение;
ревность;
мнительность.

Домашние дела по лунному календарю

Уборка и наведение порядка сегодня обязательны для тех, кто чувствует, что энергия и силы покидают их. Если вы в последнее время не высыпаетесь или вас мучают кошмары, обязательно сделайте уборку по правилам фэн-шуй. Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что полезно будет сделать перестановку мебели. Если есть настроение, можно пригласить друзей или родственников в гости.

Что надеть в этот четверг


Миром правит стихия Воды, поэтому сегодня можно надевать синюю, зеленую одежду. Эти цвета лучше всего отражают мощь данной стихии и привлекают много удачи. Из камней-талисманов полезными будут топаз, аквамарин, бирюза, турмалин, сапфир, лазурит. Дополнить образ помогут элементы одежды с круглыми узорами, а также украшения из спокойной и энергетически мягкой платины.

Финансы и работа в 20 лунный день

Финансовая сторона жизни будет «цвести». Всех нас могут ожидать приятные новости о повышении или возможной смене профессионального направления. Астрологи отмечают, что в этот день можно и даже нужно заниматься творческими задачами. Не исключено, что Луна захочет помочь нам в принятии важных решений.


Большой финансовый успех и продвижение по карьерной лестнице может ожидать смелых, креативных людей. В такие дни как этот можно тратить средства на собственное развитие, покупать новую одежду, расходные материалы для работы и хобби. Стоит прислушиваться к советам близких людей.

Любовь и отношения 5 ноября

Всё свободное время лучше посвящать общению с близкими, родственниками, друзьями, второй половинкой. Это очень важно в периоды правления Рака, особенно такого позитивного и сильного. Это идеальное время для совместных дел, любовных приключений, романтики и флирта.

Полезными будут как краткосрочные романы, так и начало серьезных отношений. В этот день можно признаваться в любви, предлагать второй половинке начать жить вместе. Также можно знакомиться с родителями любимого мужчины или женщины. В такие дни лучше не оставаться надолго наедине с собой, особенно если вы не одиноки.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Настроение и здоровье людей в этот день будет в полном порядке. Ночные светила и луна в частности не будут провоцировать головных болей, бессонницы. Наоборот, будет много сил и энергии, которые нужно направлять в правильное русло. Астрологи не советуют сидеть без дела 5 ноября.

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По материалам: dailyhoro.ru

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