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Минфин: Украина может потерять $2,23 млрд

Минфин: Украина может потерять $2,23 млрд
Решение Конституционного суда нарушает обязательства Украины перед западными кредиторами. Об этом в среду, 4 ноября, сообщило министерство финансов со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Марченко.

Он сослался на оценки руководства Всемирного банка относительно решения КС относительно е-деклараций чиновников.
"Там считают, что Украина нарушает свои обязательства по кредитному договору DPL. Это ставит под угрозу все проекты банка с Украиной. В общем, речь идет о $ 2,23 млрд", - отметил Марченко.
По его словам, из-за решения КС власти Украины рискуют в этом году потерять два транша МВФ по $700 млн, а также €600 млн кредита ЕС и $350 млн - от Всемирного банка.
Кроме того, в следующем 2021 году украинские власти могут не получить еще $1,5 млрд от МВФ, €600 млн от ЕС и $350 млн Всемирного банка.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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