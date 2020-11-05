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На востоке Ирака прогремели взрывы

На востоке Ирака прогремели взрывы
По меньшей мере три женщины погибли, трое полицейских получили ранения в результате двух взрывов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы органов безопасности.

Согласно заявлению, первый взрыв произошел, когда мотоцикл подорвался на бомбе, погибли три женщины, которые находились в нем. Второе самодельное взрывное устройство сработало, когда на место инцидента прибыли правоохранительные органы, в результате трое полицейских получили ранения.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.


* Террористическая организация, запрещенная в России

# В мире
По материалам: ria.ru

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