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"Никогда еще в истории". Штаб Байдена возмутился словами Трампа о выборах

"Никогда еще в истории". Штаб Байдена возмутился словами Трампа о выборах
Слова кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о промежуточных итогах выборов "возмутительны", заявила менеджер кампании кандидата Джо Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.

"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. Они (заявления Трампа, – ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", – сказала менеджер штаба, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее, выступая в Белом доме после опубликования предварительных результатов выборов, Трамп заявил, что некая "группа людей" пытается проводить мошеннические манипуляции в ходе голосования, однако он уверен в своем успехе и уже готов праздновать победу.


сообщило, как Facebook объяснил проставление отметок на постах Трампа и Байдена в соцсети.
# Политика
По материалам: ria.ru

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