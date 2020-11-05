"Никогда еще в истории". Штаб Байдена возмутился словами Трампа о выборах

Лидия Мартынова

Слова кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о промежуточных итогах выборов "возмутительны", заявила менеджер кампании кандидата Джо Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.

"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. Они (заявления Трампа, – ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", – сказала менеджер штаба, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее, выступая в Белом доме после опубликования предварительных результатов выборов, Трамп заявил, что некая "группа людей" пытается проводить мошеннические манипуляции в ходе голосования, однако он уверен в своем успехе и уже готов праздновать победу.

сообщило, как Facebook объяснил проставление отметок на постах Трампа и Байдена в соцсети.