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Нужно доверие народа: послы стран G7 рассказали, как преодолеть кризис в судебной системе

Нужно доверие народа: послы стран G7 рассказали, как преодолеть кризис в судебной системе

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Послы стран «Большой семерки» во время встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины «О предотвращении коррупции», одобрили в целом действия прореформаторских сил Украины, направленные на выход из конституционного кризиса.

Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

При этом послы стран G7 отметили, что в стране должна быть создана судебная система, которая получит доверие народа.

«Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, потом необходимо приложить общие усилия для дальнейшего укрепления антикоррупционных институций и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины», — сказано в сообщении.


Как известно, 27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В «Большой семерке» и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ «сокрушительным поражением антикоррупционной реформы».

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины «О предотвращении коррупции». 3 ноября документ поддержал профильный комитет, и именно документ спикера, скорее всего, будет рассмотрен на заседании Рады в пятницу, 6 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что если президенту Владимиру Зеленскому не удастся убедить членов своей партии «Слуга народа» принять свою сторону в конфликте с Конституционным судом, то он будет готов пойти на роспуск Верховной Рады — в этом уверен глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.

Фото: pravda.com.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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