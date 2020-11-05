Окаменелости рассказали о социальной жизни древнего млекопитающего из Северной Америки

Вадим Карасев

Новый род и вид млекопитающих, живших в позднемеловую эпоху, был описан палеонтологами по множественным скоплениям черепов и скелетов, найденных штате Монтана. Он получил латинское название Filikomys primaevus. Хорошо сохранившиеся окаменелости указывают, что эти животные вели роющий образ жизни и селились крупными колониями, в которых присутствовали особи разных поколений.

Этот вид относится к многобугорчатым, или мультитуберкулятам (Multituberculata) — полностью вымершему отряду класса млекопитающих, напоминавших внешне современных грызунов и занимавших схожий набор экологических ниш. Название отряд получил из-за характерной формы коренных зубов. Многобугорчатые существовали между 166 и 35 миллионами лет назад, от средней юры до позднего эоцена, в северном полушарии Земли, на материке Лавразия.

Окаменевшие черепа и скелеты Filikomys primaevus были найдены в хорошо известном палеонтологам месте – у горы Эгг-маунтейн на западе Монтаны, где ранее были обнаружены следы гнезд динозавров с окаменевшими яйцами. Ученым удалось обнаружить окаменелости не менее 22 особей древних млекопитающих. Возраст этих находок около 75,5 миллионов лет. Они расположены группами от двух до пяти особей, по крайней мере 13 особей были обнаружены на площади всего тридцать квадратных метров в одном слое горной породы. «Эти окаменелости радикально меняют ситуацию. Палеонтологи, работающие над реконструкцией биологии млекопитающих того времени, обычно анализируют отдельные зубы и, возможно, челюсти, оказавшиеся в речных отложениях, но теперь у нас есть несколько почти целых черепов и скелетов, сохранившихся на месте, где жили эти животные», – говорит старший автор исследования Грегори Уилсон Мантилла (Gregory Wilson Mantilla) из Вашингтонского университета.

Мощные передние конечности Filikomys primaevus указывают, что они рыли норы. А расположение окаменелостей позволило ученым сделать вывод, что селились эти животные колониями, подобно современным сусликам. Рядом друг с другом жили как взрослые, так и молодые особи. Раньше палеонтологи считали, что социальное поведение у млекопитающих возникло только после массового вымирания на рубеже мелового и палеогенового периодов, которое привело к гибели динозавров. Но новая находка показала, что социальные млекопитающие существовали и раньше, одновременно с динозаврами, и принадлежали к более древней группе – многобугорчатым.

Об открытии рассказывается в журнале Nature Ecology & Evolution.