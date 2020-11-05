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Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве

Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что узнал о том, что заразился коронавирусом, находясь с рабочим визитом в Москве, поэтому не стал покидать столицу.

Бурков с 5 октября работал удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В своём микроблоге в Instagram он рассказал, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в Омской области "усложняется с каждым днём". Обращение к жителям он записывал регулярно и проводил совещания по видеосвязи. После того, как две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли двух пациентов к зданию минздрава в Омске, Бурков сообщил, что выздоровел, отказался от курса реабилитации и готов приступить к работе в очном режиме, чтобы исправить ошибки, допущенные за время его больничного.

# Политика
По материалам: ria.ru

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