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Пафосный пост ЗЕ про карателя Маркива вызвал у украинцев злой хохот

Пафосный пост ЗЕ про карателя Маркива вызвал у украинцев злой хохот

Каратель «АТО» Виталий Маркив, вернувшийся из итальянской тюрьмы на Украину в статусе национального героя, восстановлен в Национальной гвардии Украины в своем текущем звании — сержант и продолжит службу.

Когда Маркив прилетел в Киев 3 ноября, его в киевском аэропорту встретили главный омбудсмен Украины Людмила Денисова, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие официальные лица. В Киеве Маркив первым делом дал пресс-конференцию и сфотографировался на Софийской площади Киева на фоне банера — «Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!».


Президент Украины Владимир Зеленский позиционирует полное оправдание Маркива как то, что Украина никогда не бросает своих граждан, попавших за рубежом в тяжелую жизненную ситуацию.

«Виталий Маркив свободен! Эти несколько слов Украина ждала больше трех лет. С самого начала — когда Виталия ложно обвинили в убийстве итальянского журналиста — я стараюсь делать все, чтобы принцип «Украина никогда и нигде не бросит своих граждан» стал фундаментальным для украинского государства и всех украинцев. Чтобы каждый гражданин Украины знал об этом и этим гордился.
«Возвращение Маркива на родину дает нам все силы и веру в успех дальнейшей борьбы за всех граждан Украины, которые сейчас незаконно находятся в плену или в российских тюрьмах. Никто из них не забыт. Вернем домой каждого. Только так и не иначе. Мы — Украина, своих не бросаем. Слава Украине!» — заключил Зеленский.

Публикация данного обращения на Facebook-странице Зеленского не вызвала у подписчиков президента той реакции, которую он ожидал. Интонации некоторых обращенных к Зеленскому комментариев — просто издевательские:

«За Маркива сражались его родные, адвокаты, живущие и работающие в Италии украинцы. Ты каким боком к этому примазываешься, дурень? За Маркива ты пальцем о палец не ударил»;
«Куда больше, чем клоун в кресле президента Украины, за Маркива хлопотал папа Римский Франциск. Значит Франциск более настоящий украинец, чем Зеленский. Не пора ли позвать Франциска в президенты Украины?;
«ЗЕ прав. Я все три года только и думал, как там Маркив. Утром, дрожа от холода на нетопленой кухне, пью пустой чай и думаю: как там Маркив? Работы нет, денег нет, как дальше жить не знаю, а все равно думаю про Маркива. И еще каждый день думаю про Будапештский меморандум и про то, как легализация каннабиса сделает Украину великой»;
«Маркив — убийца. Но с правильными, с точки зрения украинского правосудия, взглядами. Пусть Маркив подает жалобу в ЕСПЧ. Если не подаст — значит точно виновен в убийстве итальянского журналиста. А неподкупное европейское правосудие — развод для лохов».

Национально озабоченные подписчики на страницу Зеленского требуют от президента так же, как и за Маркива, добиваться освобождения из тюрьмы для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — рок-музыканта Андрея Антоненко и детского кардиохирурга Яны Кузьменко.

«Маркива арестовали в Италии, когда президентом был Петр Порошенко. Украина боролась за освобождение Маркива при Порошенко. Зеленский только примазался к чужой славе. А вот при Зеленском сели в тюрьму Антоненко и Кузьменко. Убивали ли они Шеремета или нет, никто не знает. Но украинцы знают Антоненко как защитника Украины и прекрасного музыканта- патриота, а Яну Кузьменко — как спасительницу больных детей. Пусть ЗЕ, если он такой герой, освободит Антоненко и Кузьменко, извинится перед ними на коленях — тогда поглядим», — пишет подписчик -«патриот».

ИА Newstes напоминает, 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал львовянина Виталия Маркива — карателя «АТО», обвиняемого в убийстве в 2014 году возле Славянска итальянского военного корреспондента Андреа Ронкелли и российского журналиста Андрея Миронова. 12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Уже 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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