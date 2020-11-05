Паслен комнатный: условия и уход

Лидия Мартынова

Комнатный паслен – это очень красивое растение с сочной листвой и оригинальными плодами яркой окраски. В дикой природе произрастает более 1500 тысяч видов пасленовых. В комнате в основном выращивают паслен перцевидный и ложноперечный.

Ареал обитания этих вечнозеленых растений тропические зоны, по большей части регионы Южной Америки.

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Условия содержания

Паслен очень любит яркий свет, и его можно держать даже на южном окне. Только в очень жаркие дни в полдень растение следует притенять от солнца.

Хорошо будет расти цветок при обычной комнатной температуре около +23 градусов. Зимой же растению необходима прохлада – оптимально, если в комнате будет около +15 градусов. Если соблюдать рекомендованный температурный режим, паслен будет дольше цвести и плодоносить. Нельзя ставить вазон на сквозняке, но при этом растению необходим свежий воздух.

Паслен любит повышенную влажность. В теплое время года его надо каждый день опрыскивать или подливать в поддон воду. Оптимальный показатель влажности не менее 60%.

Почвогрунт для посадки цветка готовят из дерна, перегноя и торфа, взятых в равных пропорциях.





Уход за пасленом

Растению необходим обильный полив, особенно весной и летом. Комнатный паслен уходит на отдых в октябре, и до февраля поливы сокращают и переносят вазон в прохладную комнату. В это время цветок умеренно поливают и опрыскивают. Начинают обильнее поливать с появлением первых молодых листочков. Обычно это время припадает на середину февраля.

Обязательно цветок подкармливают. Можно использовать удобрения для цветущих. Подходят также смеси для подкормки томатов.

Пересаживают только взрослые растения. Проводят пересадку в начале весны. Во время пересадки все побеги обрезают на ½ длины.

Размножение комнатного паслена

Проще всего размножить комнатный паслен черенками. Весной и летом черенок просто прикапывают. Веточки очень быстро укореняются. Росток прищипывают, и весь период роста обрезают.

Вредители

Из вредителей наиболее опасна для паслена тля. Против насекомых используют обычный мыльный раствор. Растение опрыскивают или протирают тряпкой.

Если в комнате будет сухой воздух, паслен может атаковать клещ. Первый признак – это появление паутинки. С клещом обязательно надо бороться, иначе эти насекомые погубят цветок. Влажность в комнате следует повысить, а растение несколько раз опрыскать акарицидами.