Почему лилии нужно часто выкапывать?

Влада Некрасова

Лилии можно встретить чуть ли не каждом участке. Их столько видов, что даже перечислять начинать не будем. Но вот многие сажают лилии, ухаживают, подкармливают, а с каждым годом цветение все хуже и хуже. Мельчает не только сам цветок, но и стебель на котором он появляется, тоже становится невысоким.

В чем же причина? Опытные цветоводы знают, что лилия любит, чтобы ее шевелили. Все дела в том, что лилии ежегодно, в любую погоду, в любых условиях наращивает деток. В первый и второй год маленькие детки еще небольшие, но вот если их оставить, а луковицу лилии не выкапывать 2-3 года, то ее цветение станет далеко не пышным. Вокруг луковицы — за два года образуется целая куча деток, которые помимо того, что питаются из почвы, берут питание еще и у матери. Причем у матери большую часть. Естественно, даже при хороших корнях луковица не может дать достаточно питания деткам и цветку, поэтому в приоритете всегда детки. Ну, в принципе, как и у любого растения — все питание направляется на вызревание потомства.

Вся нехватка питания сразу же сказывается на надземной части. Мы видим, что лилия цветет, только вот от былой красоты ничего не осталось. Никакие рыхления и подкормки не помогают, цветы все равно не такие крупные, какие должны быть.





Каждые три, а лучше два года, лилии обязательно нужно выкапывать и отделять деток. Те детки, которым год и больше, легко отделяются от луковицы, те, которые наросли только в этом году, нужно будет аккуратно отломить. Заодно проводим визуальный осмотр всех луковиц: и взрослых, и деток. Если нужно, на взрослой отделяем поврежденные чешуйки, а все подозрительные детки лучше выбросить.

Не жалейте плохие детки. Лилия очень хорошо дает потомство. Маленькие детки нужно разделить по размерам. Те, которые совсем мелкие, можно посадить прямо в бороздку на доращивание — цвести в этом году они все равно еще не будут. Поэтому и места много не займут.

Лилии любят, чтобы их пересаживали с места на место. Нравятся им переезды. И если проводить такую процедуру каждые 2 года, то ваши цветы будут по-настоящему крупными и красивыми. Не ленитесь, отделяйте деток, которые сосут силы с материнской луковицы. При правильном уходе луковица может достигать размеров — чуть меньше ладони, соответственно и цветы от нее получатся очень крупными.