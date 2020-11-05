Почему лилии нужно часто выкапывать?
Лилии можно встретить чуть ли не каждом участке. Их столько видов, что даже перечислять начинать не будем. Но вот многие сажают лилии, ухаживают, подкармливают, а с каждым годом цветение все хуже и хуже. Мельчает не только сам цветок, но и стебель на котором он появляется, тоже становится невысоким.
В чем же причина? Опытные цветоводы знают, что лилия любит, чтобы ее шевелили. Все дела в том, что лилии ежегодно, в любую погоду, в любых условиях наращивает деток. В первый и второй год маленькие детки еще небольшие, но вот если их оставить, а луковицу лилии не выкапывать 2-3 года, то ее цветение станет далеко не пышным. Вокруг луковицы — за два года образуется целая куча деток, которые помимо того, что питаются из почвы, берут питание еще и у матери. Причем у матери большую часть. Естественно, даже при хороших корнях луковица не может дать достаточно питания деткам и цветку, поэтому в приоритете всегда детки. Ну, в принципе, как и у любого растения — все питание направляется на вызревание потомства.
Вся нехватка питания сразу же сказывается на надземной части. Мы видим, что лилия цветет, только вот от былой красоты ничего не осталось. Никакие рыхления и подкормки не помогают, цветы все равно не такие крупные, какие должны быть.
Каждые три, а лучше два года, лилии обязательно нужно выкапывать и отделять деток. Те детки, которым год и больше, легко отделяются от луковицы, те, которые наросли только в этом году, нужно будет аккуратно отломить. Заодно проводим визуальный осмотр всех луковиц: и взрослых, и деток. Если нужно, на взрослой отделяем поврежденные чешуйки, а все подозрительные детки лучше выбросить.
Не жалейте плохие детки. Лилия очень хорошо дает потомство. Маленькие детки нужно разделить по размерам. Те, которые совсем мелкие, можно посадить прямо в бороздку на доращивание — цвести в этом году они все равно еще не будут. Поэтому и места много не займут.
Лилии любят, чтобы их пересаживали с места на место. Нравятся им переезды. И если проводить такую процедуру каждые 2 года, то ваши цветы будут по-настоящему крупными и красивыми. Не ленитесь, отделяйте деток, которые сосут силы с материнской луковицы. При правильном уходе луковица может достигать размеров — чуть меньше ладони, соответственно и цветы от нее получатся очень крупными.