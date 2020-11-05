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Президент наградил сенатора Важенина Орденом Дружбы

Президент наградил сенатора Важенина Орденом Дружбы

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин награжден Орденом Дружбы. Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена первый зампред Московской областной Думы, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина.

Кроме того, президент наградил Орденом Александра Невского знаменитую актрису Анастасию Вертинскую («Человек-амфибия», «Алые паруса», «Безымянная звезда»).

Кроме того, за вклад в развитие здравоохранения руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова награждена Орденом Пирогова. Также были отмечены ее усилия по организации борьбы с COVID-19.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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